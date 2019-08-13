На территории охотничьих угодий известной резиденции Януковича создадут нацпарк

В Сухолучье обитают краснокнижные птицы и проложено 20 км идеальных дорог.

На территории охотничьих угодий экс-президента-беглеца Виктора Януковича Сухолучье Минэкологии создаст новый национальный природный парк.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

"Наконец на карте природно-заповедных территорий Украины появится еще один национальный природный парк. Днепровско-Тетеревский НПП площадью 30402,3 гектара будет создан на территории Вышгородского и Иванковского районов Киевской области",– цитирует пресс-служба министра Остапа Семерака.

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По словам Семерака, охотничьи угодья Януковича должны были получить статус заповедника еще в 2008 году, но указ не согласовали с Днепровско-Тетеревским лесоохотничьим хозяйством.

Длительное время территория Сухолучья, состоящая из сосновых лесов, болот, озер и пойм рек, была закрыта для общественности.

В Сухолучье обитают краснокнижные птицы и растения, занесенные в Зеленую книгу.

Семерак добавил, что на территории охотничьих угодий сохранена туристическая инфраструктура: проложено более 20 км безупречных дорог, которые можно использовать для велопрогулок.

Сухолучье расположено на берегу Киевского водохранилища. Территорию превратили в охотничьи угодья еще в середине 20 века – для охоты членов Коммунистической партии, а после провозглашения независимости Украины – для депутатов и чиновников.

В 2007 году Виктор Янукович фактически присвоил Сухолучье, установив трехметровый забор. Кроме того, были построены дороги и сооружены охотничьи вышки в урочищах "Остров" и "Акация".

После бегства Януковича все имущество и животные в вольерах остались без присмотра.