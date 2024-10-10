Количество погибших в результате удара РФ по иностранному гражданскому судну Shui Spirit в Одесской области возросло до семи - в больнице умер раненый мужчина. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до семи. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми", - заявил чиновник.
По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По информации следствия, оккупационная армия России нанесла ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Республики Панама.
"Данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений, устанавливаются", - добавили в пресс-службе.
Удары по портовой инфраструктуре Одесской области также прокомментировал представитель Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, пока еще рано делать выводы относительно безопасности морского коридора.
"К сожалению, враг периодически пытается бить по портовой инфраструктуре. Пока выводы делать рано (относительно безопасности - УНИАН). Работает наш коридор соответственно. Конечно, вооружение, которое использует враг, несет опасность. Думаю, со временем будем видеть в динамике эту ситуацию, как она будет развиваться", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.
Он также отметил, что враг, не имея возможностей достичь успехов на море или суше, продолжает воздушный террор, последствия этого - удары по портам.
"Проблема остается та же - незакрытое воздушное пространство над акваторией Черного моря. Это ракетное вооружение, это вопрос Крыма, который они (россияне - УНИАН) используют как стартовую площадку (для обстрелов Украины - УНИАН). Здесь есть над чем работать...", - добавил спикер.
Последние удары по одесским портам
Вечером 9 октября российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, которые попали в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В ночь на 10 октября было известно о шести погибших и 11 раненых, из них семеро были в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - граждане Украины.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что удар по Shui Spirit - уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. По его словам, враг пытается сорвать работу "зернового коридора".
Ранее оккупанты ударили в Одесском порту по гражданскому судну OPTIMA под флагом Палау, которое зашло для загрузки. В результате атаки погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранцев.
Ночью 6 октября баллистический удар был нанесен по иностранному судну в порту "Пивденный". Оно должно было идти в Италию с грузом кукурузы.