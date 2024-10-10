Сейчас известно о семи погибших.

Количество погибших в результате удара РФ по иностранному гражданскому судну Shui Spirit в Одесской области возросло до семи - в больнице умер раненый мужчина. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до семи. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми", - заявил чиновник.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По информации следствия, оккупационная армия России нанесла ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Республики Панама.

Видео дня

"Данные относительно окончательного количества погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений, устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

Удары по портовой инфраструктуре Одесской области также прокомментировал представитель Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. По его словам, пока еще рано делать выводы относительно безопасности морского коридора.

"К сожалению, враг периодически пытается бить по портовой инфраструктуре. Пока выводы делать рано (относительно безопасности - УНИАН). Работает наш коридор соответственно. Конечно, вооружение, которое использует враг, несет опасность. Думаю, со временем будем видеть в динамике эту ситуацию, как она будет развиваться", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он также отметил, что враг, не имея возможностей достичь успехов на море или суше, продолжает воздушный террор, последствия этого - удары по портам.

"Проблема остается та же - незакрытое воздушное пространство над акваторией Черного моря. Это ракетное вооружение, это вопрос Крыма, который они (россияне - УНИАН) используют как стартовую площадку (для обстрелов Украины - УНИАН). Здесь есть над чем работать...", - добавил спикер.

Последние удары по одесским портам

Вечером 9 октября российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, которые попали в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В ночь на 10 октября было известно о шести погибших и 11 раненых, из них семеро были в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - граждане Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что удар по Shui Spirit - уже третья атака на гражданское судно за последние четыре дня. По его словам, враг пытается сорвать работу "зернового коридора".

Ранее оккупанты ударили в Одесском порту по гражданскому судну OPTIMA под флагом Палау, которое зашло для загрузки. В результате атаки погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранцев.

Ночью 6 октября баллистический удар был нанесен по иностранному судну в порту "Пивденный". Оно должно было идти в Италию с грузом кукурузы.

Вас также могут заинтересовать новости: