Ученые обнаружили, что растения в стрессе кричат, а насекомые это слышат: что это значит для аграриев

Звук, который издают растения, вероятно, может стать инструментом воздействия на вредителей.

Если вы думаете, что растения молчат, пора изменить это представление. Новое исследование из Израиля показало, что растения в стрессе излучают ультразвуковые сигналы тревоги, а насекомые начинают настраиваться на этот скрытый канал связи. Для сельского хозяйства и экологии это открытие может стать мощным источником информации, пишет ECONews.

В исследовании Тель-Авивского университета, опубликованном в журнале American Friends of Tel Aviv University, самки моли избегали томатов, которые страдали от обезвоживания и соответственно "звучали". Команда записала ультразвуковые "щелчки" растений, а затем воспроизвела эти звуки рядом со здоровыми помидорами.

Имея выбор, бабочки для откладывания яиц выбирали "тихие" растения. Ученые трактуют такое поведение как попытку дать личинкам больше шансов на выживание. Также ученые называют это первым четким доказательством того, что животное реагирует на звуки, которые производит растение.

Помидоры "щелкают" от стресса

Новое исследование показало, что растения излучают всплески ультразвука, когда находятся в стрессе. Когда томаты или другие культуры обрезают, лишают воды или наносят им другой вред, они издают короткие высокочастотные звуки, которые человек не слышит, но они попадают в диапазон восприятия летучих мышей и многих насекомых.

Исследователи утверждают: то, что самки моли стабильно выбирали "тихие" растения, а не те, которые "жаловались", свидетельствует о том, что насекомые воспринимают акустическую информацию и преобразуют ее в практическое решение – куда "инвестировать" свое потомство.

Новый инструмент для экологического земледелия

Отмечается, что для сельского хозяйства идея, что растения постоянно "транслируют" свое состояние, - это очень важно. Предыдущие работы показали, что микрофоны и искусственный интеллект могут обнаруживать и классифицировать звуки растений, связанные с недостатком воды или физическими повреждениями, еще до появления видимых признаков стресса.

"Фермеры могли бы использовать такие ранние сигналы, чтобы точнее настраивать орошение вместо чрезмерного полива "на всякий случай", что особенно важно, когда каждая капля воды и каждый счет за электроэнергию имеют значение", – пишет издание.

Из этого исследования следует еще один вывод: если насекомые избегают акустического профиля растений в стрессе, то звук может стать инструментом воздействия на поведение вредителей. По словам ученых, открытие может способствовать новым подходам к защите урожая на основе звука - наряду с уже существующими методами, такими как управление средой обитания и целевое опрыскивание.

Многие эксперты считают это еще одним способом уменьшить массовое использование пестицидов и одновременно сохранить стабильную урожайность.

Ранее УНИАН рассказывал, что растения используют мелатонин как "секретное оружие" - для роста и поддержания суточного ритма. Также этот гормон помогает растениям справляться со стрессом, вызванным жарой, холодом или бедной почвой. Кроме того, ученые обнаружили тесную связь между мелатонином растений и почвенными микробами. Некоторые микробы производят мелатонин вокруг корней растений, что помогает им оставаться здоровыми.

