По словам специалиста, леса становятся все более запущенными.

В оккупированном Крыму все больше наблюдается распространение сухостоя и ветролома, что существенно влияет на экологическое состояние местных лесов.

Об этом сообщил местный краевед на условиях анонимности в комментарии для "Суспільного Крим". По его словам, для просторных лесных массивов Амазонии или Сибири такая ситуация была бы нормальной, но для крымского леса это недопустимо. Он добавил, что во многих странах ЕС леса выглядят как ухоженные парки.

Зато в Крыму растет количество сухих и больных деревьев, на которых активно размножаются вредные микроорганизмы. Это приводит к ослаблению лесных экосистем, более частому возникновению пожаров, которые могут иметь катастрофические последствия.

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"Наличие растущего количества больных и отмерших деревьев в крымском лесу, на которых активно развиваются вредные для деревьев организмы, приводят к упадку общего здоровья леса, более частым и большим пожарам", - подчеркнул специалист.

Он подчеркнул, что, учитывая прогнозы об аномально жарком лете, есть основания ожидать новую волну масштабных пожаров. Крымский лес болеет, и его необходимо спасать.

Эколог отметил, что упадок крымских лесов вызван несколькими факторами. В частности, до 2014 года местные жители активно заготавливали сухостойные деревья для отопления, что частично способствовало санитарной очистке леса. Однако сейчас разрешено собирать только мелкий хворост, а поваленные деревья и сухостой брать запрещено. Он пояснил:

"Сухостойные деревья, стоящие на корню, а также деревья, вываленные с корнем, брать запрещено. К тому же проводимая в Крыму газификация значительно снизила спрос на дрова, что привело к потере интереса лесхоза к санитарным вырубкам - раньше они имели с этого большие доходы".

По словам краеведа, если раньше они получали с этого прибыль, то сейчас такие мероприятия проводятся исключительно в рамках государственного задания - "выборочные санитарные рубки".

Ученый также добавил, что определение площадей для санитарно-оздоровительных мероприятий находится под контролем оккупационных властей. Соответствующие решения принимает филиал Рослесозащиты - "Центр защиты леса Республики Крым", который и регулирует выборочные санитарные рубки и другие мероприятия по уходу за лесными насаждениями.

Таким образом, крымские леса нуждаются в комплексном подходе к восстановлению, но отсутствие должного ухода только обостряют проблему.

Экологические преступления РФ

Как писал УНИАН, в захваченном армией РФ биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области гибнут животные, незаконно вывезены в РФ и в оккупированный Крым две особи зебры Чапмана, две особи бизона американского, две лошади Пржевальского и два оленя Давида.

По данным исполняющей обязанности директора природоохранного департамента Херсонской ОГА Ольги Филиной, действия оккупантов негативно влияют на жителей заповедника, имеет место краснокнижные потери растительности, животные погибают из-за паники, потому что в заповедной местности низко пролетают самолеты оккупантов. В частности, зафиксирована гибель более тридцати особей, из них 27 - страусы Эму, страус Нанду, олень Давида, буйвол кафрский.

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