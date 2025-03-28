По словам аналитиков, такая техника может быть необходима для механизации операций со снарядами.

В сети появилась фотография эшелона военной техники из Северной Кореи. В сообщении говорится о 7-8 единицах 170-мм САУ М1989 "Коксан" и грузовике с краном.

По словам OSINT-аналитиков, фотография была сделана в городе Джанкой, что в оккупированном Крыму. Этот город является крупной узловой станцией, откуда военная техника отправится на южное направление.

В Defense Express говорят, что специалисты идентифицировали грузовик как китайский гражданский Sinotruk Howo, на базе которого создана 240-мм РСЗО M-1991. Поэтому эксперты предположили, что такой же грузовик с краном, который находится в эшелоне техники КНДР, является транспортно-заряжающей машиной к М-1991.

"Однако если внимательно присмотреться к самому крану, то можно увидеть, что он не приспособлен к зарядке ракет, ведь это обычный автокран, которым не получится зарядить ракету в направляющую. Зато для зарядки ракет нужна балка по которой будет ездить шкиф с крюком, или другой подвижный механизм", - отметили аналитики.

В Defense Express предположили, что есть альтернативный вариант того, что этот грузовик является инженерной машиной, которая входит в состав батареи или дивизиона САУ М-1989 "Коксан". Такая техника может быть необходима для механизации операций со снарядами, которые весят более 60 кг, однако в таком случае это действительно обычный автокран, который приехал из Северной Кореи.

Что известно о М-1989 "Коксан"

Эксперты напомнили, что М-1989 "Коксан" имеет уникальный калибр в мире, а именно 170-мм. Ее длина составляет 50 калибров, дальность стрельбы - до 40 км. Темп стрельбы - 1-2 выстрела за 5 минут. Первые такие САУ были замечены на фронте в начале января 2025 года.

Что касается M-1991, то она имеет стандартные неуправляемые реактивные снаряды весом 407 кг и боевой частью примерно 90 кг, а также высокоточные ракеты, которые имеют ориентировочную дальность до 60 км.

"Каждая такая РСЗО имеет 22 направляющие калибром 240-мм. По калибру и тактике применения M1991 является аналогом 220-мм РСЗО "Ураган"", - говорится в материале.

Несмотря на то, что о передаче 240-мм РСЗО M-1991 уже сообщалось, никакого подтверждения их применения или пребывания на прифронтовой территории пока нет, говорят эксперты.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила новую партию солдат в Россию. По информации разведки, их количество составляет не менее 3000 человек.

В то же время Forbes сообщал, что ВСУ эффективно уничтожают "чудо-технику" КНДР на фронте, однако у Северной Кореи все равно есть большие резервы войск и техники, включая потенциально сотни дополнительных M1989.

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