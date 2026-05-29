33 000 объектов кружатся вокруг Земли, превращая её орбиту в космическую свалку

Вокруг Земли вращается 33 000 опасных объектов, которые движутся со скоростью 28 000 км/ч, и их количество продолжает расти, пишет Interesting Engineering.

Представьте себе 40 разбитых пассажирских самолетов, обломки которых летят вокруг планеты быстрее пули. Именно так выглядит ситуация на околоземной орбите сегодня, по данным сети космического наблюдения США.

Из 33 269 отслеживаемых объектов 12 550 – это фрагменты обломков, а 17 682 – спутники и полезные грузы. То есть на каждые 10 действующих спутников приходится семь кусков космического мусора.

Наибольшее беспокойство вызывает так называемый эффект Кесслера – цепная реакция, когда обломки сталкиваются между собой, порождая еще больше обломков, и так до бесконечности.

Инженер по аэродинамике Университета Бата Эмили Сакки предупреждает, что остановить этот процесс уже практически невозможно.

"Даже в ситуации, когда дальнейших запусков не произойдет, уровень обломков все равно растет, поскольку столкновения и фрагментация создают новые обломки быстрее, чем существующие объекты могут естественным образом вернуться в атмосферу", – предупредил он.

Крупнейшими "поставщиками" космического мусора, по данным Space-Track, являются Китай, Россия и США. Китай значительно "прославился" еще в 2007 году – после собственного антиспутникового испытания. США – в 2009-м, когда столкнулись спутники Iridium 33 и Kosmos 2251.

Помимо угрозы столкновений, ученые Университета Бата указывают на еще одну проблему: когда обломки сгорают в атмосфере, алюминий, медь и литий превращаются в микрочастицы, которые могут влиять на озоновый слой.

Какое решение

Технологии для очистки орбиты уже разрабатываются. Европейское космическое агентство планирует в 2029 году запустить миссию ClearSpace-1 – робот с манипуляторами, который будет ловить обломки. Параллельно испытываются магнитные захваты, гарпуны, лазеры и электродинамические тросы.

Инженер Университета Бата Сурабхи Сатиш подчеркивает коммерческий потенциал этих разработок:

"Эти же технологии могут поддерживать инспекцию, обслуживание на орбите, дозаправку и продление срока службы, что делает их более коммерчески устойчивыми".

Однако руководитель отдела двигателей того же университета Хриши Дэйв предостерегает:

"Активное удаление мусора еще не продемонстрировано на коммерческом уровне".

Более того, инженеры все чаще закладывают в конструкцию возможность контролируемого выхода с орбиты и используют материалы, полностью сгорающие в атмосфере.

