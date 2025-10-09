Муха-горбатка может поражать глаза, внутренние органы и кожу человека.

В 2025 году Украина не раз переживала нашествия опасных вредителей. Летом на поля прилетала саранча, а огороды поражала картофельная моль. В октябре в Одессе заметили муху, которая может переносить тяжелые заболевания и портить урожай.

Чем опасна муха-горбатка

Фото насекомого опубликовали в Facebook-группе "Комахи України". Одессит поделился снимком мертвой мухи, которую обнаружил в жилом помещении.

Участница группы Галина Падалко считает, что на фотографии запечатлена опасная муха-горбатка. Однако так ли это - точно неизвестно, поскольку комментариев от ученых-энтомологов пока нет.

Муха-горбатка в Европе живет в государствах Средиземноморского бассейна. Однако через зараженные продукты может попасть в любую другую страну. Взрослые особи не опасны, но личинки являются злостными вредителями урожая. Самка откладывает яйца на субстрат. После вылупления они заползают в ближайшие фрукты, ягоды, грибы. В плодовых телах можно заметить вырытые червями ходы. Также они живут на телах животных и в их фекалиях.

Личинки горбатой мухи могут переносить инфекционные заболевания, включая холеру и миазы. При попадании в организм они могут поражать внутренние органы, кишечник, сетчатку глаза. Также вредитель может заползти под кожу, из-за чего возникают болезненные наросты.

Профилактика заболеваний в случае с горбатой мухой не отличается от других видов:

тщательно мойте фрукты, овощи и грибы перед едой;

руки регулярно мойте с мылом и горячей водой;

при обнаружении следов личинок и их "ходов" плод лучше выбросьте;

чтобы убить личинок, заморозьте продукты в морозилке.

