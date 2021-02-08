Тони привезли из Германии более 20 лет назад.

В зоопарке Киева заболела единственная в Украине горилла. Тони уже почти две недели практически ничего не ест, не играет и едва покидает свое любимое место.

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Тони привезли из Германии более 20 лет назад. Он - единственная горилла в Украине. По человеческим меркам ему больше 90 лет.

Он забросил все игрушки и не обращает внимания даже на телевизор, который ему подарили 10 лет назад. Также он осунулся не может сходить в туалет. Ветеринары изменили ему рацион и дают лекарства, но - безрезультатно.

В зоопарке собрали целый консилиум зоологов, подключились и зарубежные коллеги. Тони решили промывать желудок. Наркоз в таком возрасте может быть опасным, поэтому следующие несколько дней его будут готовить к процедуре.

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Автор: УНИАН