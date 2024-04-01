Эколог Иван Мойсиенко отметил, что будущее в регионе без Каховской ГЭС будет, но уже другим.

Член правления Украинской природоохранной группы, заведующий кафедрой ботаники Херсонского государственного университета Иван Мойсиенко заявил, что Каховскую ГЭС не нужно восстанавливать в таком виде, в котором она была, ведь это проект середины прошлого века. Об этом он сказал в интервью "Укринформ".

"Со строительством ГЭС между населенными пунктами появилось десять километров воды - людей разделили, были потеряны родственные связи. С точки зрения природы, водохранилище было однообразной и бедной экосистемой. Это почти стоячая вода, которая очень сильно цвела. Была растительность пресноводная, но только на глубине до 3 метров. Поэтому на дне водохранилища была такая себе "пустыня". Исчезли ценные виды рыб", - рассказал эколог.

По его словам, будущее без ГЭС в регионе будет, но другим. Мойсиенко добавил, что сейчас "мейнстримом" является разрушение дамб и спуск водохранилищ, чтобы охранять природу, поэтому Европейский Союз обязался до 2030 года освободить от дамб 25 тысяч километров рек.

Видео дня

"Наши наблюдения за мониторинговым участком на Каменской Сечи и анализ космических снимков показали, что сейчас на месте бывшего Каховского водохранилища имеем разные водоемы: широкие, довольно быстротечные русла, узкие протоки, ерики, озера разного размера. Появляются болота, луга, кучугуры, известняки - большое разнообразие биотопов формируется. А раньше биоразнообразие сосредотачивалось только на узкой прибрежной полосе и на отмели", - отметил эксперт.

Мойсиенко сказал, что они исследовали только кусочек Каменской Сечи и уже увидели, как на глазах биоразнообразии развивается "в геометрической прогрессии".

"А ива, которая выросла на этой территории, - сколько она уже углекислого газа вывела из атмосферы! То есть мы решим достаточно много вопросов по экологии, если не будем восстанавливать ГЭС", - объяснил он.

Член правления УПГ отметил, что по оценке экспертов, Каховский канал является земляным, поэтому он терял дорогой больше воды, чем доставлял ее потребителям, поэтому, по его мнению, необходимо загонять подачу воды в трубы, чтобы не было больших потерь, менять систему полива и не использовать старые советские технологии. По его словам, когда Украина создаст современный экономный полив, тогда не нужно будет строить такое водохранилище.

"Эксперты рассматривают варианты построения нескольких маленьких водохранилищ, в частности, для нужд предприятий Кривого Рога. Таких вот как пруд-охладитель Запорожской АЭС. Делать водохранилище площадью не 215 тыс. га, а 15 тыс. га, оставив 200 тыс. га Великому Лугу. Есть разные проекты, но это уже больше к гидрологам. Я уверен, что эти способы есть - обеспечить людей водой и, вместе с тем, не восстанавливать Каховское водохранилище в том виде, в котором оно было. Я за компромиссный вариант", - подчеркнул специалист.

Мойсиенко отметил, что такое исследование было проведено при поддержке Программы Агентства США по международному развитию (USAID) "Права человека в действии", которая выполняется Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Как писал УНИАН, 6 июня 2023 года оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, тем самым затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях. Через месяц после подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню.

Также Россия скрыла масштаб последствий своего поступка и заявила, что всего погибло 60 человек, однако по данным журналистских расследований, количество жертв может быть гораздо больше.

Однако недавно сообщалось, что в Каховское водохранилище возвращается вода. По словам эксперта Украинской природоохранной группы Григория Коломыцева, это объясняется весенним таянием снегов.

"При отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на естественных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС тысячи лет", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: