Каллас призвала Китай "незамедлительно" прекратить материальную поддержку ВПК России.

В Европейском Союзе предупредили Китай о последствиях от поддержки войны России в Украине. Как пишет Reuters, об этом глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас заявила в разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И в Брюсселе.

Отмечается, что Каллас "подчеркнула серьезную угрозу, которую поддержка китайскими компаниями незаконной войны России представляет для европейской безопасности".

Она также призвала Китай "незамедлительно прекратить всякую материальную поддержку, которая поддерживает военно-промышленный комплекс России", и поддержать "полное и безусловное прекращение огня" и "справедливый и прочный мир в Украине".

Видео дня

Китай заявляет, что не оказывает военную поддержку России в войне в Украине. Однако европейские чиновники утверждают, что китайские компании поставляют многие важные компоненты для российских дронов и другого оружия в Украине.

Представители ЕС также заявили, что воспользуются встречей Каллас и Ван И, чтобы призвать Китай использовать свое влияние как главного покупателя иранской нефти и оказать давление на Тегеран с целью заключения соглашения по ядерной программе и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что эта встреча должна заложить основу для саммита лидеров ЕС и Китая, который состоится в конце этого месяца.

Сотрудничество РФ и Китая - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Китай поставляет в Россию порох и артиллерию. По его словам, это подтверждает разведка и Служба безопасности Украины. Также Зеленский сообщал, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России.

При этом в Министерстве иностранных дел Китая отрицают, что Пекин поставляет оружие какой-либо из сторон российско-украинской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: