В перечне значатся Собака и Обезьяна.

Гороскоп на 3 июля по восточному календарю обещает успех для тех, кто долгое время действовал правильно, пусть и незаметно для окружающих. Такой день не поощряет спешку, а вознаграждает тех, кто движется с постоянством и искренностью, пишет YourTango.

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Собака

Энергия Деревянной Собаки усиливает уверенность и приносит ощущение заслуженного результата. Поддержка близких, укрепление отношений и внутренняя устойчивость - всё это становится подтверждением, что сделанный путь был верным.

Обезьяна

После напряжённого периода приходит осознание: то, что ценно, уже рядом. Удача - в настоящем моменте, в том, что уже работает и приносит удовлетворение. Достаточно лишь это заметить.

Петух

Приходит долгожданное спокойствие. Сомнения уступают место ясности. Подтверждение правильности недавних решений снимает внутреннее напряжение и приносит уверенность в будущем.

Свинья

Стабильность - самая надежная форма удачи. Усилия, вложенные в поддержание порядка, приносят ощущение защищённости. Появляется поддержка, которую не нужно просить, и приходит понимание, что всё держится крепче, чем казалось.

Лошадь

Движение замедляется, чтобы показать: многое из желаемого остается доступным. Пропадает тревога, а на смену ей приходит чувство устойчивости. Это удача, которая не требует стремительного действия.

Змея

Глубинное ощущение устойчивости дает понять, насколько надежным стало внутреннее основание. Важные разговоры, неожиданные проявления заботы или ощущение твёрдой почвы под ногами напоминают: все ценное уже создано.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака должны распрощаться с прошлым, чтобы сорвать джекпот.

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