В попытке спастись от хищника, "ушастик" побежал к людям.

В Чернобыльском радиационно-экологическом Биосферном заповеднике спасли зайца, которого преследовала лиса.

Об этом говорится в публикации, размещенной на странице учреждения в Facebook.

"Спокойная погода, размеренный ритм работы, мягкий шелест травы под ногами. Исследователи занимаются своими делами, фиксируют наблюдения, обсуждают полученные данные. Казалось, ничто не может нарушить эту тишину, но природа всегда имеет свои сюрпризы! Вдруг, будто ниоткуда, сломя голову мчится заяц", - рассказали очевидцы происшествия.

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По их словам, несмотря на естественную осторожность и страх перед людьми, этот заяц не остановился, а лишь немного замедлился, перевел дыхание, быстро оценил ситуацию и двинулся дальше - прямо к людям. Сотрудники были настолько увлечены этой неожиданной ситуацией, что не сразу заметили главную причину смелости ушастика - лису, которая появилась вслед за потенциальной добычей.

Как объясняют исследователи, в попытке спастись от гибели, "ушастик" инстинктивно выбрал единственный, по его мнению, безопасный путь - приблизиться к людям.

"И не ошибся. Лиса, увидев это, потеряла пыл к преследованию и отступила. Так наши специалисты, сами того не подозревая, стали спасением для зайца", - констатируют исследователи.

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Как писал УНИАН, в известной семье аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский", вылупилось пятеро птенцов, однако "глава семьи" лишился одного своего птенца - крошечной Кати.

По словам специалистов, птицы таким образом избавляются от слабых детишек, чтобы дать больше шансов выжить другим. Но исследователи нашли птенца в поле, в 100 метрах от гнезда, и оказали помощь малышу. Выживет ли он, пока неизвестно, однако шанс у него появился.

Также сообщалось, что в Одесской области заметили краснокнижных птиц. Речь идет о чайки тонкоклювых, которые в начале мая 2025 года начали формировать гнездовые колонии в заповедной зоне парка "Тузловские лиманы" и сейчас уже насиживают кладки.

Как отметил сотрудник парка Иван Русев, уже скоро в гнездах появятся птенцы. По его словам, редкая птица занесена в Красную книгу Украины.

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