Пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Российские военные ночью атаковали Одессу ударными беспилотниками, из-за попадания по жилой многоэтажке есть раненые. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

Кипер уточнил, что в результате атаки шесть квартир разрушены полностью, еще 36 - частично повреждены. Среди пострадавших - мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы.

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По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, под ударом оказалась жилая 9-этажка, пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

"Эвакуированы 50 жителей дома. С помощью специальной техники с верхних этажей спасены 10 человек, из них 2 детей", - рассказали в ГСЧС.

По предварительной информации, пострадали 5 человек, среди которых - двое детей.

Рядом с домом развернут Пункт несокрушимости ГСЧС, на месте работают психологи.

Сейчас спасателями с помощью сейсмологического прибора установлен контроль за движением разрушенных конструктивных элементов жилого дома, чтобы не допустить обрушения опасных обломков на личный состав.

Мэру города Геннадий Труханов сообщил, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия. По информации мэрии, в больницу госпитализированы трое пострадавших.

Обстрелы Одессы - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля российские захватнические войска атаковали Одессу дронами-камикадзе. В частности в Одесской области повреждена припортовая и туристическая инфраструктура в Вилковской территориальной общине. Часть вражеских беспилотников была сбита, обошлось без пострадавших.

В то же время в ночь на 28 июня россияне атаковали дронами Одессу, в результате чего погибли супруги. Еще четверо пострадавших в результате обстрела оказались в больнице, среди них - 7-летний мальчик и трехлетний малыш, который отравился продуктами горения.

Всего из-за ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, среди которых трое детей.

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