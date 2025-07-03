Руководитель оборонного ведомства Британии считает, что в таком случае лучше вообще не заниматься производством дронов.

Военные из западных стран все больше начинают понимать, что их дроны будут устаревшими, если импортированная или разработанная ими технология не будет испытываться на таких полях боя, как в Украине.

"Если ваша система не используется ежедневно на передовой в Украине, она очень быстро устаревает", - подчеркнул бывший морской пехотинец и соучредитель военной разведывательной компании Prevail Джастин Хеджес в комментарии для Business Insider.

В издании подчеркнули, что Prevail заключила соглашение с украинской компанией Skyeton, которая производит дроны, чтобы запустить в производство Великобритании небольшой дрон для наблюдения и наведения Raybird.

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"Это делается с учетом планов британской армии заменить свою проблемную программу беспилотников Watchkeeper на беспилотные средства наблюдения и наведения, которые больше подходят для сценариев, разворачивающихся в Украине", - уточнили в материале.

В BI напомнили, что недавнее соглашение об обмене данными и технологиями беспилотников, которое заключили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, предусматривает, что украинский опыт будет "подключен к британским производственным линиям".

"Это совпадает с тенденцией в западных странах рассматривать украинское поле боя как живую лабораторию - по необходимости для обороны страны, но все чаще как важный способ для небольших компаний разрабатывать системы и услуги, имеющие технологическое преимущество", - пояснили в материале.

В то же время министр вооруженных сил Люк Поллард отметил это во время конференции по беспилотникам в Латвии в конце мая. Также он сказал:

"Если вы компания, производящая беспилотники, и ваша продукция не используется на передовой в Украине, то вам лучше отказаться от этого дела".

Беспилотник Raybird - что известно

В BI объяснили, что Raybird может летать непрерывно более 28 часов и использовать ряд датчиков, среди которых оптические, электромагнитные и различные радиолокационные, чтобы собирать данные "далеко за" линией фронта, иногда с расстояния более 200 км.

Кроме того, многие из датчиков БпЛА можно заменить всего за минуту, благодаря чему военные могут быстро реагировать.

Джастин Хеджес отметил, что Министерство обороны Украины высоко оценило этот дрон, который может выполнять задачи, которые обычно выполняют гораздо большие модели БпЛА. По его словам, весит беспилотник всего 25 кг и имеет дополнительное преимущество, а именно является "относительно незаметным".

"Небольшие, современные дроны имеют решающее значение для выявления движений врага и ценных целей, таких как транспортные средства и средства противовоздушной обороны. В ответ Россия применяет постоянно совершенствующиеся тактики электронной войны, направленные на препятствование сигналам, подделку GPS-позиций или перегрузку радиочастот", - подчеркивают в BI.

В свою очередь Хеджес добавил, что инженеры Skyeton все время адаптируются к таким угрозам.

"Доказательством этого являются данные", - заверил он и отметил, что украинские бойцы выполняют более 80 миссий с каждого дрона, прежде чем они выходят из строя.

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Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, в чем сложность поиска противодействия "шахедам". По его словам, в этом вопросе Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность.

Тимочко считает, что "эти дроны-перехватчики нужно применять так, чтобы и свои их не сбивали, не рассматривали их как вражеские цели". Он также подчеркнул, что дроны-перехватчики - не только один элемент общего комплекса противодействия "шахедам".

В то же время издание Welt писало, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины, которые могут атаковать цели на расстоянии до 1200 км.

По информации источников издания, в ближайшие месяцы дроны уже будут готовы к использованию. Ожидается, что Украина сможет наносить ими удары по целям вглубь территории РФ.

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