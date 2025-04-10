Радиация в Чернобыле постепенно снижается, но дикие кабаны продолжают ее излучать так, будто авария была позавчера.

Дикие кабаны в Чернобыльской зоне являются самыми радиационно загрязненными существами среди всех крупных животных на этой территории. Ученым наконец удалось объяснить эту аномалию, сообщает научный вестник IFL Science.

Отмечается, что со временем, которое проходило после катастрофы 1986 года, уровень радиационного загрязнения в Зоне ЧАЭС постепенно снижается. Поэтому, например, мясо местных оленей тоже постепенно становилось все менее радиоактивным. Однако уровень радиоактивности мяса чернобыльских кабанов оставался стабильным, что было загадкой без очевидного ответа.

Радиоактивный парадокс в 2023 году разгадала группа ученых из Венского университета и Ганноверского университета Лейбница. Они детально изучили происхождение радионуклидов в мясе чернобыльских кабанов с помощью самых современных технологий.

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Когда взорвался реактор Чернобыльской АЭС, в окружающую среду попало значительное количество цезия-137, радиоактивного изотопа с периодом полураспада чуть более 30 лет. Так что за последние десятилетия уровень радиации должен был бы уменьшиться как минимум вдвое.

Именно это и происходит в Чернобыльской зоне. Но почему-то не в случае с мясом местных кабанов: оно остается таким же радиоактивным, как и 30 лет назад. Однако более точные измерения показали, что повышенную радиоактивность кабанов обеспечивает не только цезий-137, но и другой изотоп - цезий-135, который имеет гораздо более длинный период полураспада. Ранее его не замечали, потому что без сложного оборудования его трудно измерить.

Однако возникает вопрос, почему кабаны излучают цезий, а олени или другие дикие животные - нет. Ученые предполагают, что причина кроется в особенностях кабаньего рациона.

Чернобыльские кабаны любят грибы рода Elaphomyces, также известные как оленьи трюфели. Эти грибы растут на глубине от 20 до 40 сантиметров под землей, куда радионуклиды просачивается очень медленно. Фактически цезий от аварии на ЧАЭС только сейчас добрался до той глубины, на которой растут трюфели.

Таким образом чернобыльские кабаны умудрились компенсировать снижение уровня радиации на поверхности тем, что достают ее из-под земли вместе с грибами. Кроме того, по словам ученых, определенный вклад в общий уровень радиоактивности кабанов вносит цезий, который попал в землю еще в 1960-х годах, когда в СССР активно проводились испытания ядерного оружия. Цезий от тех испытаний находят в мясе даже тех кабанов, которые живут в Германии.

"Если сложить все эти эффекты, можно объяснить, почему радиоактивность оленьих трюфелей - а впоследствии и кабанов - остается относительно постоянной в течение многих лет", - пояснил эксперт по радиации, соавтор исследования профессор Георг Штайнхаузер.

Исследование было опубликовано в прошлом году в журнале Environmental Science & Technology.

Другие материалы о диком мире Чернобыльской зоны

Как писал УНИАН, ученые обнаружили генетическую аномалию в популяции одичавших собак, которые живут вокруг Чернобыльской АЭС. Эти собаки претерпели такие изменения, что они теперь очень отличаются от своих сородичей за пределами зоны.

Также мы рассказывали, что чернобыльские волки развили в себе устойчивость к раку, который является обычным следствием чрезмерного воздействия радиации.

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