Украинская и европейская стороне планируют найти "сбалансированное" решение по торговле до конца июня.

Украина не потеряет деньги в результате завершения торговых преференций со стороны Европейского Союза (ЕС) для подавляющего большинства товаров, в частности аграрной продукции. Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз во время заседания парламента сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, "торгово-экономический безвиз" с ЕС продолжает действовать.

"Он начат, не прекращался и не прекратится, пока мы работаем в соответствии с соглашением об ассоциации и до момента вступления в ЕС", - отметил премьер.

Видео дня

Говоря о возобновлении квот на импорт украинских товаров, он отметил, что с европейскими партнерами продолжаются переговоры.

"Делегация Украины находится в Брюсселе. Переговоры сложные. Скорее всего, они будут продолжаться и на этой, и на следующей неделе. Есть предварительные договоренности", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что стороны начали работу над изменениями в соглашение об ассоциации с ЕС для того, чтобы "зафиксировать лучшие условия для украинских экспортеров, в том числе и аграрной продукции".

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга в парламенте отметила, что команды найдут "сбалансированное" решение до конца июня.

"До конца июня команды должны найти решение относительно постоянных условий торговли. Возможно квоты будут не таким как в действующих условиях либерализации торговли, но за счет других мер мы можем получить сбалансированное решение", - заявила министр.

Торговый безвиз - последние новости

С июня 2022 года между Украиной и ЕС действовал так называемый "торговый безвиз", предусматривающий отмену пошлин и квот на украинский экспорт в Евроосюз. Блок, как и анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, не стал его продолжать для большинства товаров, кроме стали и железа.

Зато, по данным СМИ, в ЕС готовят изменения в условия зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: