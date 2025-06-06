Глава правительства приоткрыл завесу над "таможней будущего".

Кабинет министров планирует до 17 июня подготовить план структурной реформы таможни, который будет предусматривать, в частности, кадровые решения, но пока на ее реализацию не хватает средств. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте, который транслировался нардепом Алексеем Гончаренко.

"План разрабатывается. По договоренности с МВФ, до 17.06 в Кабмин должен быть представлен план комплексной, структурной реформы таможни. Реформа должна предусматривать ряд кадровых вопросов, инфраструктурных, технологических", - отметил премьер.

Вместе с тем глава правительства указал, что продолжаются переговоры о финансировании реформы "с американскими и европейскими партнерами".

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"С МВФ бенчмарк сдвинут на конец года по внедрению реформы таможни, пока не будет найдено средств", - подчеркнул Шмыгаль, добавив, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко отметил, что реформа таможни не стоит на месте. Он напомнил, что правительство приняло решение о повышении зарплат работников таможни, в результате которого заработная плата работников таможенных органов вырастет на 46%. При этом он отметил, что введена проверка на полиграфе "для всех 100%, кто будет приходить на таможню".

Реформа таможни - главные новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе таможни еще осенью 2024 года. Согласно документу, в частности планируется перезагрузка таможни по образцу БЭБ, согласованное с международными партнерами, проведение прозрачного конкурса на должность главы Гостаможслужбы с участием международных организаций.

Уволить главу таможни смогут только по результатам аудита. Кроме этого, предусмотрено проведение переаттестации всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового главы.

Законопроект о реформе таможни - один из "маяков" МВФ, Всемирного банка и США, то есть его принятие существенно влияет на выделение траншей.

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