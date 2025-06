УНИАН подготовил подборку главных киноновинок этой недели – как на больших экранах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдут долгожданный спин-офф "Джона Уика" – "Балерина" с Аной де Армас и Киану Ривзом, хоррор "Ритуал" с легендарным Аль Пачино в роли экзорциста и еще несколько новинок.

Кроме того, в избранных кинотеатрах Украины можно будет посмотреть допремьерные показы игровой адаптации приключенческого фэнтези "Как приручить дракона".

Также в рамках кинофестиваля Docudays UA состоится украинская премьера нового фильма Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке", автора оскароносной ленты "20 дней в Мариуполе".

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть анимационный научно-фантастический хоррор "Хищник: Убийца убийц" – шестой фильм культовой франшизы.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Балерина

Ballerina (США, 2025, экшн/триллер)

События спин-оффа "Джона Уика" происходят между третьим и четвертым фильмами основной франшизы, а в центре сюжета – наемная убийца и по совместительству профессиональная балерина Ив Макарро, которая хочет отомстить людям, убившим ее семью. В фильме зрителям покажут как процесс подготовки будущей киллерши, так и ее охоту на врагов в будущем. Ранее этот персонаж уже появлялся в третьей части "Джона Уика" в образе юной балерины, которая тренировалась, чтобы стать убийцей.

Главные роли в фильме сыграли Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи", "Не время умирать", "Блондинка"), Шэрон Данкен-Брюстер ("Дюна", "Энола Холмс 2"), Норман Ридус ("Святые из трущоб", сериал "Ходячие мертвецы"), Гэбриэл Бирн ("Мертвец", "Человек в железной маске", "Нападение на 13-й участок") и Дэвид Кастаньеда (сериал "Академия Амбрелла").

Кроме того, к своим ролям вернулись несколько актеров из основной франшизы, в том числе Киану Ривз (профессиональный киллер Джон Уик), Анжелика Хьюстон (Директор, член Высокого стола), Иэн Макшейн (владелец отеля для киллеров "Континенталь" Уинстон Скотт) и Лэнс Реддик (консьерж отеля Харон).

Режиссером выступил Лен Уайзман, наиболее известный по работе над франшизой "Другой мир", а сценаристом – Шей Хаттон, ранее работавший над фильмами "Джон Уик 3" и "Армия мертвецов".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 72% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Ритуал

The Ritual (США, 2025, ужасы)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о самом задокументированном случае экзорцизма – изгнании демонов из Эммы Шмидт. По сюжету, двое священников соглашаются провести серию сложных экзорцизмов, чтобы спасти молодую девушку, охваченную страшной одержимостью. Однако один из святых отцов имеет кризис веры, а другой – вынужден утолять отголоски собственного бурного прошлого. Удастся ли священникам объединиться в этой жуткой борьбе с дьяволом?

Главные роли в фильме сыграли Аль Пачино ("Крестный отец", "Лицо со шрамом", "Адвокат дьявола"), Дэн Стивенс ("Годзила против Конга", сериалы "Легион", "Аббатство Даунтон"), Эшли Грин (франшиза "Сумерки") и Эбигейл Ковен (сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Очень странные дела").

Режиссером фильма выступил американец Дэвид Миделл, который до этого снял драму "Ночные огни" (2014) и триллер "Убийство Кеннета Чемберлена" (2017).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 0% одобрения от критиков на основе первых 30 отзывов. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 31 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Смертельная миссия

Slingshot (США, Венгрия, Индонезия, 2024, триллер/фантастика)

В центре сюжета фильма – группа астронавтов, которые отправляются в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титана и пытаются сохранить контроль над реальностью.

Главные роли в фильме сыграли Кейси Аффлек ("Прощай, детка, прощай", "Манчестер у моря"), Лоуренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик") и Эмили Бичем ("Малыш Джо", "За гранью", сериал "1899").

Снял фильм шведский режиссер Микаэль Хофстрем ("1408", "План побега", "За гранью").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 38% одобрения от критиков и 66% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Медовый месяц без жениха

Falling in Love in Niagara (США, Канада, 2024, комедия/романтика)

Главная героиня фильма – молодая женщина по имени Мэдлин, которую внезапно бросает жених всего за пять недель до свадьбы. Впрочем, она принимает смелое решение не отменять медовый месяц, а вместо этого вместе с сестрой отправляется к Ниагарскому водопаду, переполненная сомнениями и болью, но с надеждой найти новый смысл в этом невероятном месте. В водовороте огромной красоты природы и неожиданных поворотов судьбы, она встречает харизматичного гида Майка, чей взгляд на жизнь открывает Мэдлин новые горизонты. Спонтанные приключения, искренние разговоры и случайные встречи становятся не просто утешением, а настоящим началом новой истории любви. Но сможет ли она отпустить болезненное прошлое, когда на горизонте снова появляется ее бывший.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Царь царей

The King of Kings (США, Южная Корея, 2025, приключения/анимация/семейный)

По сюжету мультфильма, знаменитый английский писатель Чарльз Диккенс пытается адаптировать свою "Рождественскую историю" под театральную постановку. Когда же его сын Уолтер мешает ему, он вместо наказания решает заинтересовать его историей об Иисусе Христе. Благодаря живому воображению мальчик идет рядом с Иисусом, наблюдая его чудеса и сталкиваясь с его испытаниями. "Царь Царей" показывает историю о неизменной силе надежды, любви и искупления глазами ребенка.

Стоит отметить, что в оригинальной версии создателям фильма удалось привлечь к озвучке впечатляющий каст звезд: Кеннет Брана, Оскар Айзек, Пирс Броснан, Ума Турман, Марк Хэмилл, Бен Кингсли, Форест Уитакер и многие другие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 63% одобрения от критиков и 97% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 42 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как приручить дракона

How to Train Your Dragon (США, 2025, фэнтези/приключения)

Хотя официально новое переосмысление хитового одноименного мультфильма 2010 года, снятого по мотивам книги британской детской писательницы Кресиды Коуэлл, выходит в украинский прокат только 12 июня, самые нетерпеливые зрители смогут посмотреть его уже с 7 июня в избранных кинотеатрах Украины.

В центре сюжета, события которого происходят на суровом острове Туп, где викинги и драконы веками были заклятыми врагами, – сообразительный, но недооцененный сын вождя Стоика Могучего по имени Иккинг. Вопреки многовековым традициям он решается подружиться с Беззубиком – грозным драконом породы Ночная Фурия. Их неожиданный союз открывает подлинную природу драконов, ставя под сомнение основы общества викингов.

Главные роли в фильме сыграли Мэйсон Темз ("Черный телефон", сериал "Уокер"), Джерард Батлер ("300 Спартанцев", "Падение Олимпа", "Гренландия"), Нико Паркер ("Дамбо", сериал "Последние из нас") и другие.

Режиссером фильма выступил Дин ДеБлуа, снимавший и анимационную серию "Как приручить дракона" (2010, 2014 и 2019), а также мультфильм "Лило и Стич" (2002).

Фестиваль Docudays UA

С 6 по 13 июня 2025 года в Киеве состоится 22-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, традиционно демонстрирующий украинцам документальные фильмы, которые открывают свежий взгляд на современный мир, анализируют его, вносят важный вклад в дискуссию о человеческом достоинстве, свободе и равенстве.

Среди главных событий в рамках фестиваля – украинская премьера нового фильма Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке", автора оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе".

Андреевка – крошечная деревня в десяти километрах от Бахмута – становится ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы. Но она усеяна минами и местами здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли.

Съемки фильма начались в сентябре 2023, а вся работа над картиной заняла почти 1,5 года. Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер (сериал "Чернобыль", "Джокер").

Посмотреть фильм можно будет 7 и 8 июня в конкурсной программе DOCU/МИР. Дата выхода в кинопрокат в Украине будет объявлена ​​вскоре.

Хищник: Убийца убийц

Predator: Killer of Killers (США, 2025, ужасы/научная фантастика/анимация)

Шестой фильм культовой франшизы "Хищник", на этот раз анимационный, рассказывает о трех самых опасных воинах в истории человечества: викинге, который пытается научить своего сына убивать ради мести; ниндзя времен Феодальной Японии, который хочет убить своего брата из-за наследства; и летчике времен Второй мировой войны, который поднимается в небо на самолете для исследования потусторонней угрозы, представляющей опасность для его товарищей. Но все эти герои, несмотря на свой убийственный опыт, являются лишь добычей для Хищника – абсолютного убийцы убийц.

Режиссером фильма выступил американец Дэн Трахтенберг, который до этого снял высоко оцененный критиками и зрителями приквел франшизы "Хищник" под названием "Добыча" (2022). Он же является режиссером следующей части серии "Хищник: Дикие земли", которая выйдет в кинотеатральный прокат осенью 2025 года.

Анимационный фильм стал доступен 6 июня 2025 года на Hulu.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 9,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

