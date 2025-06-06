В субботу, 7 июня, в некоторых регионах Украины будут идти дожди.

В субботу, 7 июня, Украину затронет атмосферный фронт, поэтому в отдельных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди. Жара же задержится еще на несколько дней. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди в субботу пройдут, в частности, в западных, северных областях и местами в центре. На остальной территории Украины будет без осадков, утверждает Диденко.

По ее данным, температура воздуха в субботу днем будет +26...+32 градуса, на юге и востоке - +32...+34 градуса.

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"В Киеве в субботу и воскресенье пройдут местами кратковременные грозовые дожди, возможны ливни и град, при грозах шквалистое усиление ветра", - подчеркнула синоптик.

Жара продлится в Украине и в воскресенье, говорится в прогнозе, а с понедельника температура воздуха снизится до комфортной - днем ожидается +18...+24 градуса, а на западе даже местами +15...+19 градусов.

"Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха - особенности ближайших синоптических дней", - предупредила Диденко.

Погода в Украине: актуальные новости

Ранее УНИАН рассказывал, каким будет каждый месяц летом. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, в этом году украинцев ждет теплое лето с на 1-2 градуса выше нормы средней за сезон температурой.

Так, в середине июня, отметила она, не исключен залив холодного воздуха, который, вероятно, может задеть северные и восточные области Украины. Июль и август также ожидаются теплее климатической нормы. К тому же июль может быть самым жарким. Кроме того, для него будет характерна достаточно высокая активность конвективных явлений: гроз, шквалов, града, ливней.

Балабух добавила, что в июне вероятность таких явлений также повышена, поскольку в атмосфере - значительный запас влаги, а температура ожидается высокой.

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