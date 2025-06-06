Удары Украины являются самообороной, тогда как удары России являются актами агрессии и террора.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о разнице между Украиной и Россией, и призвал не ставить в один ряд действия Украины по уничтожению российских средств террора с действиями России, которая намеренно убивает мирное население Украины. Об этом говорится в заявлении главы МИД.

"Ночью Россия "ответила" на уничтоженный самолет... атакой на мирных жителей в Украине", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что российская атака была направлена на Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие города. Пострадали многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. По всей стране есть убитые и раненые.

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"Разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина поражает легитимные военные цели - например, самолеты, оборудованные для того, чтобы бомбить наших детей. Россия же атакует жилые районы, гражданских людей и критически важные объекты инфраструктуры", - отметил дипломат.

Как констатирует глава МИД, ставить Украину и Россию в один ряд неприемлемо.

"Россия является агрессором, а Украина защищается. Удары Украины являются самообороной, тогда как удары России являются актами агрессии и террора", - подчеркнул Сибига.

В этой связи, как убежден министр, ночное нападение России на мирных жителей в очередной раз демонстрирует, что международное давление на Москву должно быть усилено как можно быстрее.

"Единственный аргумент России - террор. Нашим ответом должны быть сильные санкции, которые могут увеличить цену войны для агрессора, и новые решения, которые усилят обороноспособность Украины", - заявил дипломат.

Война в Украине - последние новости

5 июня президент США Дональд Трамп анонсировал, что Россия готовится в очередной раз атаковать Украину, назвав это "ответом" на операцию Службы безопасности Украины "Паутина". Также Трамп сравнил Москву и Киев с двумя маленькими детьми, которые "дерутся как сумасшедшие в парке". При этом, Трамп пригрозил санкциями и России, и Украине.

Этой ночью РФ осуществила массированную комбинированную атаку ракетами и дронами, от которой пострадали мирные города, инфраструктура и гражданское население.

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