Популяция одичавших собак, живущая на территории Чернобыльской зоны отчуждения, генетически отличается от своих сородичей за ее пределами. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, о котором пишет научный вестник IFL Science.
Издание отмечает, что во время массового отселения людей из зоны отчуждения в 1986 году бездомными стали тысячи собак, которых люди в окрестных селах держали в своих дворах. Брошенные на произвол судьбы в облученной зоне вокруг атомной электростанции, эти собаки сформировали устойчивую популяцию, существующую до сих пор. По последним оценкам, речь идет об около 800 полудиких собак, которые рыщут в том числе и по наиболее загрязненным районам зоны вокруг ЧАЭС.
Новое исследование показало, что за последние четыре десятилетия эти собаки претерпели быструю эволюцию и сейчас генетически отличаются от других собак во всем мире. Профиль их ДНК настолько изменился, что теперь их можно различать именно по составу генов.
Собаки - не единственный вид, который трансформировался в условиях суровой среды Чернобыля. Некоторые птицы в зоне отчуждения имеют другие кишечные микробиомы, древесные лягушки изменили цвет, а волки развили измененную иммунную систему.
Усиление мутаций вследствие воздействия радиации кажется очевидным объяснением этих изменений, но новое исследование не подтверждает эту гипотезу. Исследователи оценили уровень накопленных мутаций в двух устоявшихся популяциях собак в чернобыльской зоне и не нашли доказательств того, что именно это стало движущей силой изменений.
Истинная причина генетических изменений у чернобыльских животных остается неизвестной, хотя ученые нашла некоторые доказательства того, что это может быть следствием направленного отбора. Но для подтверждения этой теории понадобится дополнительное расследование.
Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Дикий мир Чернобыльской зоны
Как писал УНИАН, чернобыльские лягушки приспособились к выживанию в условиях высокой радиации. На данный момент радиационный фон в зоне отчуждения является приемлемым для того, чтобы животные процветали в дикой природе.
Также мы рассказывали, что на территории Чернобыльского заповедника зафиксировали двойню лошадей Пржевальского. По словам ученых, в дикой природе это является большой редкостью.