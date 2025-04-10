Хотя влияние радиации кажется очевидным объяснением, эта гипотеза не нашла своего подтверждения.

Популяция одичавших собак, живущая на территории Чернобыльской зоны отчуждения, генетически отличается от своих сородичей за ее пределами. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, о котором пишет научный вестник IFL Science.

Издание отмечает, что во время массового отселения людей из зоны отчуждения в 1986 году бездомными стали тысячи собак, которых люди в окрестных селах держали в своих дворах. Брошенные на произвол судьбы в облученной зоне вокруг атомной электростанции, эти собаки сформировали устойчивую популяцию, существующую до сих пор. По последним оценкам, речь идет об около 800 полудиких собак, которые рыщут в том числе и по наиболее загрязненным районам зоны вокруг ЧАЭС.

Новое исследование показало, что за последние четыре десятилетия эти собаки претерпели быструю эволюцию и сейчас генетически отличаются от других собак во всем мире. Профиль их ДНК настолько изменился, что теперь их можно различать именно по составу генов.

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Собаки - не единственный вид, который трансформировался в условиях суровой среды Чернобыля. Некоторые птицы в зоне отчуждения имеют другие кишечные микробиомы, древесные лягушки изменили цвет, а волки развили измененную иммунную систему.

Усиление мутаций вследствие воздействия радиации кажется очевидным объяснением этих изменений, но новое исследование не подтверждает эту гипотезу. Исследователи оценили уровень накопленных мутаций в двух устоявшихся популяциях собак в чернобыльской зоне и не нашли доказательств того, что именно это стало движущей силой изменений.

Истинная причина генетических изменений у чернобыльских животных остается неизвестной, хотя ученые нашла некоторые доказательства того, что это может быть следствием направленного отбора. Но для подтверждения этой теории понадобится дополнительное расследование.

Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Дикий мир Чернобыльской зоны

Как писал УНИАН, чернобыльские лягушки приспособились к выживанию в условиях высокой радиации. На данный момент радиационный фон в зоне отчуждения является приемлемым для того, чтобы животные процветали в дикой природе.

Также мы рассказывали, что на территории Чернобыльского заповедника зафиксировали двойню лошадей Пржевальского. По словам ученых, в дикой природе это является большой редкостью.

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