Летом в войне в Украине обычно наблюдается усиление боевых действий

Многие аналитики полагают, что Россия уже начала летнее наступление на Украину. Однако при этом маловероятно, что Сумы или Харьков являются основными целями Путина, пишет The Telegraph.

Как отмечает сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри, летом в войне в Украине обычно наблюдается усиление боевых действий. В частности, контрнаступление Украины 2023 года и вторжение в Курскую область России в 2024 году начались в теплые месяцы, и примерно в это же время в прошлом году Москва начала внезапную атаку в Харьковской области.

"Время наступления не является совпадением. Летняя листва обеспечивает лучшее укрытие для наступающих войск, несмотря на такие недостатки, как увеличение пыли и трудности сокрытия передвижения от тепловизоров", - отмечается в статье.

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Как отмечает издание, Россия провела зиму, укрепляя личный состав, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая боевые коммуникации и повышая летальность и маневренность своих ударных беспилотников, и теперь она готова проверить эти улучшения.

По данным украинской военной разведки, около 125 000 российских солдат сосредоточены вдоль границ Сум и Харькова, и за последние десять дней четыре приграничных села пали под натиском россиян.

Тем не менее, врядли Сумы или Харьков являются основными целями этого наступления, отмечает The Telegraph:

"У России нет достаточных сил на этих фронтах, чтобы провести серьезные наступления на крупные города. Вместо этого эти операции могут быть направлены на отвлечение украинских сил от главной цели: Донецка".

Российское наступление - новости

Как заявлял заместитель главы администрации президента Павел Палиса, Россия стремится захватить Донецкую и Луганскую области осенью, а затем создать буферную зону вдоль северной границы с Россией к концу года.

При этом в следующем году Путин ставит цель оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр, а также захватить южные украинские области – Одесскую и Николаевскую.

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