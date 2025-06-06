Солистка Национальной оперы Украины Ольга Матушенко несколько дней назад написала в одной из соцсетей о том, что получить высшее творческое образование в Украине ее дочь-художница не сможет, ведь не набрала нужного количества баллов по математике на НМТ (национальном мультипредметном тесте).

По словам артистки, математика абсолютно не нужна в будущей профессиональной деятельности талантливого ребенка, однако "государство считает, что, чтобы поступить на живопись, графику или иллюстрацию, нужно знать синусы, алгоритмы и функции".

И предлагает: если художником не стать без математики, то, очевидно, абитуриенты на прикладную математику тоже должны сдавать "живопись, диктант по сольфеджио, или играть на трубе". Ведь в стране должны быть равные условия для всех.

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Это сообщение разделило украинский сегмент соцсетей на тех, кто категорически заявляет: без математики нет образования, и тех, кто поддерживает позицию автора сообщения. Я долго держалась, но тема затрагивает меня лично, поэтому будет долгочит.

Во-первых, девочка, о которой идет речь, - одноклассница моей дочери, то есть, я так понимаю, если бы не обстоятельства, которые мы все не выбирали, на стартовой линии срача могло стоять и мое сообщение такого примерно содержания. Счастье, что мы решили в этом году НМТ не сдавать.

Во-вторых, все, кто давно со мной, знают, что математика - это предмет, который отравил моей дочери все ее школьные годы и добавил мне седых волос, а иногда и алопеции, высосал кучу денег и времени. Единственное, что все эти годы спасало меня от отчаяния, это слова моего друга (спасибо тебе, Вадик): "Женя, ну, смотри, ты вчера была на выставке с работами твоей дочери, а где ты видела выставку контрольных работ по математике?" (это было еще в младшей школе).

Я долго думала, какие именно аргументы привести, на чем сделать акцент, но, просмотрев много комментариев, решила ответить на самые распространенные тезисы. Но перед тем хочу заметить, что в оригинальной заметке речь шла не о каких-то общих "гуманитариях", а именно о художнице. Просто поинтересуйтесь, у вас же с математикой все ок, насколько я поняла, сколько абитуриентов поступает каждый год в НАОМА (Национальную академию изобразительного искусства), например. То есть, о каком проценте детей, от общего количества выпускников, идет речь.

Если я не путаю, в той самой НАОМА больше всего студентов - на живописи. Знаете, сколько? В прошлом году было двадцать семь (27, чтобы математикам было понятнее).

И мама девочки пишет только о вузах с творческим конкурсом. Поэтому эти все заламывания рук "у нас и без того не хватает инженеров" я бы как-то придержала до других дискуссий. Это очень специфическая, непоказательная и немногочисленная категория, чтобы из-за нее делать такие глобальные выводы. Но да, она тоже требует внимания и, ну так получилось, особого подхода и отношения.

Итак. Тезисно.

1. Все должны знать математику, потому что это развивает мозг. Нет, мозг развивают много разных упражнений, включая ритмические движения, физическую нагрузку, мелкую моторику, упражнения на координацию, а еще рисование, музыку и тому подобное. Математика тоже развивает, но также кроссворды, пазлы и все такое прочее. Почему-то они не входят в НМТ.

2. Все должны знать математику, потому что без этого не проживешь. Проживешь. Вы не поверите, но проценты можно рассчитать на калькуляторе, поручить это дело чату GPT, проценты он считает лучше, чем рисует портреты. К тому же математика (в том объеме, как ее учат в старшей школе) не пригодилась в жизни подавляющему большинству рьяно топящих ее корреспондентов.

И еще одно. Математика нам нужна, но искусство тоже. Мы постоянно выбираем, что надеть, какую мебель купить, как положить еду на тарелку, чтобы было красиво. Как вот это делать без умения рисовать? Всем обязательный экзамен по рисованию!

Нет, я не преувеличиваю, умение рисовать и способность нормально подобрать галстук к рубашке коррелирует примерно так же, как интегралы со способностью нормально рассчитать в супермаркете и вычислить процент скидки.

И это мы, опять же, не рассматриваем возможность посчитать все на калькуляторе или спросить ИИ.

3. Художникам математика тоже нужна. Возможно, но тогда давайте, если мы уже обсуждаем вопрос что и кому нужно, направим свою заботу и на другие профессии. Врачам нужно рисование костей на уровне художественной школы, потому что это же анатомия. Особенно - пластическим хирургам, не зря же она называется пластическая анатомия. Математикам нужна музыка, потому что это же связанные вещи. И не просто какое-то там хоровое пение, пусть сдают сольфеджио и хотя бы один инструмент на уровне музыкальной школы. Инженерам нужна биология, потому что биомеханика и вот это вот все. Углубленная биология. Ну, и химия тоже. Пусть все сдают. Врачи также должны сдавать спортивные нормативы на уровне КМС, не меньше. Потому что, вы же понимаете, какие у них физические нагрузки. Что значит - будет семейным врачом? А что, если кто-то умрет на приеме? Не буду продолжать, думаю, вы уловили мою мысль. У вас же с логикой все ок, математику же все обожают.

4. Математику надо сдавать, потому что вот, например, в Британии... Нет, это неудачный пример. Математика там обязательна, но только на выходе из средней школы. Там есть упрощенный экзамен из двух частей, одна из которых предусматривает пользование калькулятором (почему-то все знатоки британского образования об этом стыдливо молчат). И, да, система настолько гибкая, что, если они заинтересованы взять в старшую школу ученика, который показал себя особенным в какой-то другой сфере, но не тянет математику, они его берут и дают ему возможность пересдать математику несколько раз, пока он не получит минимальный проходной балл. Для тех, кто в выпускных классах выбирает математику, обязателен высокий уровень и высокие оценки. Почему я об этом знаю? Угадайте. Да, моя дочь в Британии сдала. Это было очень-очень сложно для нее, болела вся школа.

5. Девочка просто ленивая, таких сейчас много (от профессиональных репетиторов инфа соточка, ага), она бездарь, просто забила на все. Вот здесь вам придется поверить мне на слово, потому что я мать художницы, жена художника, подруга художников, была невесткой художника.... Так вот. Среди художников много людей, как сейчас говорят "с особыми образовательными потребностями". Это не миф, не анекдот, это - реальность. Голова творческих людей внутри устроена немного не так, как у всех. Некоторые вещи, которые вам кажутся элементарными, для них необъятны. Но ведь и вы, если вы не художник, не можете многое из того, что могут они. Не сможете заставить людей поверить в реальность вымышленного вами мира, плакать от восторга, содрогаться от страха и печали. А для них это не сложно. Просто помните об этом, когда пишете, что "да там нечего решать".

6. А, вот она же художник, а перспектива - это же геометрия. Теоретически - да, но на практике все так не работает.

Вы можете иметь высший балл по геометрии и никогда не нарисовать улицу, на которой живете, в правильной перспективе.

Да что там, элементарный натюрморт не соберете, завалите плоскость или еще что-то. Или будете полдня размечать все с линейкой, а получится фигня. А моя дочь сделает это на глаз так, что и в случае ошибки вы об этом никогда не узнаете, или скажете "а так даже интереснее". Потому что искусство нельзя померить линейкой и описать формулой. Или можно, но до того момента, когда начинает действовать "секретный ингредиент".

7. И последнее. Да, творческие люди особенные. Они требуют особого отношения. Вот эти аргументы "зачем ей вуз, можно зарабатывать и после училища, вот я....", или "ну, так пусть будет художником без диплома, есть куча полезных навыков, она может начать зарабатывать...". Люди, если ребенок хочет идти учиться в вуз, особенно такой (ну, будем реалистами - архаичный и академический как НАОМА), то это означает, что он настроен не на ремесленничество, не на зарабатывание денег, а на то, что когда-то он будет двигать этот мир по своему желанию. Получится это у него или нет - это уже другой вопрос, но будет ли у него такая возможность или нет - это не должно зависеть от его способности высчитывать проценты.

...Пока писала, пришли новости от моей дочери. Она вошла в финал очередного конкурса, о чем организаторы известили ее учителей письмом-приглашением на церемонию награждения. Учителя в восторге, обсуждают "кто поедет в Лондон". Это уже второй конкурс за год.

А учеников, которые сдали экзамен по математике в Британии в этом году - где-то 60 процентов. Задача: сколько из них получили награды на художественных конкурсах?