Цены на огурцы продолжают лететь вниз: сколько стоит килограмм овоща в Украине

Отмечается, что несмотря на падение цен, огурец отгружают в среднем на 37% дороже, чем годом ранее.

На этой неделе цены в Украине на огурцы продолжили падать. Удешевление тепличного овоща объясняется увеличение предложения из летних теплиц.

Аналитики проекта EastFruit пишут, что производители отдают огурцы по цене в диапазоне 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

По словам экспертов, главную роль в снижении цен сыграл сезонный фактор. При этом указано, что сейчас фермеры проводят работы по зачистке теплиц, ведь сезон раннего тепличного овоща подошел к концу. Реализация второго севооборота начнется во второй половине лета.

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Несмотря на очередное снижение цен, огурец отгружают в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Сильпо цены на овощ стартуют от 73,50 грн/кг.

При этом в АТБ его продают по 64,89 грн/кг.

В то же время в Varus огурцы продают по 64,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранние овощи в Украине продолжают дешеветь. Отмечается, цены на капусту нового урожая обвалились на фоне сезонного увеличения предложения и скромного спроса.

Кроме того, садоводы приступили к продажам местной черешни нового урожая, при этом цены на нее самые высокие за последние 10 лет.

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