Американская сторона выразила открытость к такому сотрудничеству.

Украина предложила расширить инвестиционный мандат совместного с США Фонда восстановления, в частности, на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщает Министерство экономики со ссылкой на встречу первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко с руководителем инвестиционного направления Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Конором Коулманом.

Отмечается, что американская сторона выразила открытость к такому сотрудничеству, учитывая стратегическую важность этого направления.

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Отдельным фокусом переговоров стал вопрос инструментов страхования военных рисков. Стороны согласились, что это необходимое условие для привлечения частного американского бизнеса. DFC подтвердила готовность расширять программы страхования для компаний, работающих в Украине.

Фонд восстановления Украины - последние новости

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления, сообщала первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, но будет действовать в Украине, и основной счет фонда, куда Украина будет зачислять свой вклад, будет открыт в Украине в гривнах.

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