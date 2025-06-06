В Украине малину продают по 'космическим' ценам: сколько стоит килограмм популярной ягоды

Эксперты ранее предупреждали, что дешевых ягод и фруктов в этом году не стоит ждать.

В Украину пришло лето, что побудило украинцев обратить внимание на ягоды и фрукты, цены на которое кусаются. Если черешня и клубника понемногу дешевеет, то малина повергает в шок.

В одной из украинских розничных сетей эту популярную ягоду продают по 149,90 грн за 100 грамм. Таким образом, килограмм обойдется в 1499 гривень. При этом указано, что страна происхождения – Украина.

В то же время в этой сети можно приобрести фасованную малину по 125 грамм в упаковке за 479 гривень, то есть килограмм обойдется в более чем 3800 гривень.

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Стоит отметить, что эта ягода не украинская, а из Марокко, что и объясняет ее дороговизну.

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В этом году украинские аграрии и садоводы серьезно пострадали от весенних заморозков, которые наблюдались как в апреле, так и в начале мая. Эксперты отмечали, что даная ситуация может привести к дефициту вишни, черешни, абрикосов, а в селе Романов Волынской области заморозки уничтожили 3,5 гектара клубники, а это 85% поля.

Недостаток предложения ягод и фруктов негативно скажется на ценах, поднимая их до небывалых высот. Так, украинскую черешню в начале сезона производители отдавали по 100-200 грн/кг, а цены на клубнику стратовали с отметки 120-144 грн/кг.

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