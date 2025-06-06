Коваленко намекнул, что Украине пора свыкнуться с мыслью, что из США уже никакой военной помощи не последует.

Ночная атака оккупантов стала самой массированной для Луцка и Тернополя с начала полномасштабной войны.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Эти два города стали основными целями для российского террора этой ночью и самые тяжелые последствия от сегодняшнего удара ощутили на себе именно Луцк и Тернополь", - констатировал аналитик.

В связи с этим Коваленко подчеркнул, что очередная ночь террора поднимает вопрос противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Воздушные силы ВСУ отработали на пределе возможностей, но именно предел имеет место быть из-за нехватки средств перехвата, в необходимости поставок которых регулярно приходится убеждать партнеров.

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"Особенно на фоне того, как один заокеанский джентльмен вообще уже 4 месяца подряд отмораживается, и ожидать от него помощи в ближайшей перспективе и даже среднесрочной перспективе не стоит", - высказал мнение Коваленко.

Аналитик отметил. что Европе стоило бы понять необходимость создания в Украине эшелонированной, многоуровневой системы ПВО и не по отдельно взятым локациям, а во всех областях.

"Ведь ни одна ракета, запущенная в обозримом будущем россиянами по Польше или Румынии, не долетит до них, если в Украине будет соответствующий, непробиваемый, многоуровневый щит", - сказал аналитик и добавил, что для европейцев, формирование ПВО в Украине – это инвестиции в свое спокойное будущее.

Массированная атака по Украине

В ночь на 6 июня россияне нанесли по Украине массированный удар с применением дронов и ракет. По данным Воздушных сил, враг применил ночью 6 баллистических ракет, 38 крылатых ракет, из которых примерно три десятка уничтожено. Из более 400 дронов сбито около 200 единиц огневыми средствами и, по предварительным данным, еще 167 локационно потеряны.

Разрушительные последствия были зафиксированы в Луцке, Тернополе и Киеве.

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