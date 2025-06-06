Российские захватчики намерены выморить город Сумы таким образом, чтобы там невозможно было оставаться гражданскому населению.

Сейчас российские захватчики могут обстреливать Сумы ракетами и авиационными бомбами, но россияне стремятся это делать из ствольной артиллерии и FPV-дронов. Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

Дикий считает ситуацию на Сумщине неприятной.

"На Сумщину наползает та группировка, которую они несколько месяцев собирали, чтобы вытеснить нас из Курской области", - сказал эксперт.

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Он напомнил, что захватчики тогда собрали около 70 тысяч собственных военных и дополнительно еще привлекли солдат из Северной Кореи. Но Курская операция показала, что у России нет резервов.

"Именно эта группировка в 70 тысяч оккупантов, которые до того повоевали на Курщине, немного сделала передышку и теперь пробует ползти дальше. Разница огромная. На Курщине они вытесняли нас с незанятых и не укрепленных территорий. В Сумской области есть линия обороны", - добавил Дикий.

При этом он не видит у врага достаточного ресурса для прорыва.

"Даже 70 тысяч - это не для того, чтобы, условно говоря, брать Сумы. Но ведь им это на самом деле и не обязательно. Для них программой минимум является доползти до Сум и Харькова на такое расстояние, чтобы они могли эффективно закошмарить город. А к этому они уже и так достаточно близки. Пока что Сумы и Харьков находятся в зоне поражения ракет и авиационных бомб... А вот доползти на такое расстояние, чтобы работала ствольная артиллерия, а еще лучше - FPV-дроны, и тогда все, дальше можно не продвигаться и город не брать, но находиться в нем будет практически невозможно. Это сейчас их цель. То есть не так взять Сумы, как выморить их", - считает Дикий.

Отдельно он отметил, что россияне недавно ввели новую модификацию планирующих бомб, которые летают дальше на 20 км, чем предыдущие.

По его мнению, Силам обороны Украины придется собирать резервы, перебрасывать их на Сумщину и пытаться выбивать оккупантов с тех расстояний, с которых они могут дешевыми и массовыми средствами обстреливать города.

Ситуация на Сумщине - новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты зашли на Сумщину и постепенно захватывают населенные пункты. 2 мая начальник пресс-службы бригады "Стальной кордон" Иван Шевцов сообщил, что врагу удалось продвинуться вглубь Сумщины на 6-7 км.

Сообщалось, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал, что российские оккупанты пытаются расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока они дошли до первой линии украинских фортификаций.

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