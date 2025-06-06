Меньше всего желающих терпеть войну проживают на востоке Украины.

В Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько это будет необходимо.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Отмечается, что этот опрос социологи проводят регулярно с начала полномасштабной войны. И до мая 2024 года ситуация была стабильна - украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько нужно, было около 71-71%. Впрочем, уже с мая этот показатель начал уменьшаться. В марте 2025 года он достиг отметки в 54%.

Однако с марта этот показатель начал расти. И сейчас 60% украинцев утверждают, что "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо".

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Еще 6% готовы терпеть год, то есть относительно долгий период. Также 20% людей ответили, что готовы терпеть войну от нескольких месяцев до полугода. А 14% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Меньше всего людей, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется, проживает на Востоке Украины. Там таких 51%. В других регионах показатель примерно одинаковый - 60-62%.

Об опросе

Опрос проводился в период с 15 мая по 3 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. За этот период было опрошено 1011 респондентов на подконтрольных Украине территориях.

Другие опросы

Накануне результаты другого опроса показали, что каждый четвертый ребенок в Украине в будущем хотел бы мигрировать за границу. Впрочем, больше родителей, а именно 57%, хотели бы, чтобы их дети оставались в Украине.

Также ранее КМИС проводил опрос об отношении украинцев к российским требованиям для завершения войны. Согласно результатам, абсолютное большинство украинцев (82%) категорически отвергает план России для установления мира. Только 10% респондентов готовы согласиться на требования Москвы.

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