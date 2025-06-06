Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 июня, снизился на 8 копеек и составляет 41,67 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,07 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 6 июня, остался неизменным - 47,85 гривни.

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Нацбанк установил на 6 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,38 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 18 копеек.

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 41,37 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,50 грн/евро.

В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе курсы валют, как и раньше, будут изменчивыми, однако это не будет нести угрозы.

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