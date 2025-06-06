Во время воздушной тревоги пребывание на побережье будет запрещено.

В Одесской области и городе Одесса уже получили официальное разрешение на открытие 12 пляжей на побережье Черного моря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Улучшается погода в Одесской области, а это значит, что несмотря на все постепенно стартует оздоровительный сезон. Одесской ОВА уже согласовано открытие 12 пляжных зон, 11 из них в Одессе и Черноморске", – заявил чиновник.

В частности согласовано открытие таких пляжей:

Видео дня

Инклюзивный пляж "Безмеж"

Буфет на Малом Фонтане

"Гранд Петтин"

"Итака"

Центральный городской пляж (Черноморск)

"Куба"

пляж "Калетон"

Муниципальный пляж "Чайка"

"Сигал Бич"

Муниципальный пляж "Курортный"

"Паблик"

Также открыт пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском.

В то же время глава Одесской ОВА отметил, что список будет дополняться по мере прохождения проверок.

Кроме того, он подчеркнул, что во время отдыха на одесских пляжах жители и гости региона должны соблюдать правила безопасности.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов – пребывание людей у моря запрещено", – подчеркнул чиновник.

Пляжный сезон в Украине 2025

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской ОГА сообщили, что в Одессе и области этим летом хотят открыть вдвое больше пляжей, чем в прошлом году. В частности, речь шла о более сорока пляжах.

Между тем, в Николаевской области морской отдых в этом году пока не предвидится.

В то же время в Киеве городские власти призвали граждан воздержаться от пляжного отдыха в этом году, ведь, как и в прошлые три года, купальный сезон в столице официально не будут открывать.

Тем не менее, по сообщению Центра общественного здоровья Украины, пригодными для купания в Киеве являются следующие пляжи: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Тельбин", "Троещина", "Чорторый", "Остров Оболонь", а также "Пуща-Водица" на 5-7 линиях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.