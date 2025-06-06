В Одесской области и городе Одесса уже получили официальное разрешение на открытие 12 пляжей на побережье Черного моря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Улучшается погода в Одесской области, а это значит, что несмотря на все постепенно стартует оздоровительный сезон. Одесской ОВА уже согласовано открытие 12 пляжных зон, 11 из них в Одессе и Черноморске", – заявил чиновник.
В частности согласовано открытие таких пляжей:
- Инклюзивный пляж "Безмеж"
- Буфет на Малом Фонтане
- "Гранд Петтин"
- "Итака"
- Центральный городской пляж (Черноморск)
- "Куба"
- пляж "Калетон"
- Муниципальный пляж "Чайка"
- "Сигал Бич"
- Муниципальный пляж "Курортный"
- "Паблик"
Также открыт пляжный участок в Измаильском районе, поселке Приморском.
В то же время глава Одесской ОВА отметил, что список будет дополняться по мере прохождения проверок.
Кроме того, он подчеркнул, что во время отдыха на одесских пляжах жители и гости региона должны соблюдать правила безопасности.
"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов – пребывание людей у моря запрещено", – подчеркнул чиновник.
Пляжный сезон в Украине 2025
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской ОГА сообщили, что в Одессе и области этим летом хотят открыть вдвое больше пляжей, чем в прошлом году. В частности, речь шла о более сорока пляжах.
Между тем, в Николаевской области морской отдых в этом году пока не предвидится.
В то же время в Киеве городские власти призвали граждан воздержаться от пляжного отдыха в этом году, ведь, как и в прошлые три года, купальный сезон в столице официально не будут открывать.
Тем не менее, по сообщению Центра общественного здоровья Украины, пригодными для купания в Киеве являются следующие пляжи: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Тельбин", "Троещина", "Чорторый", "Остров Оболонь", а также "Пуща-Водица" на 5-7 линиях.
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