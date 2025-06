Точная дата релиза фильма пока неизвестна.

Стриминговый сервис Hulu показал первый трейлер хоррор-триллера "Человек в моем подвале" (The Man In My Basement), снятого на основе одноименного романа американского писателя Уолтер Мосли 2004 года.

В центре сюжета – афроамериканец Чарльз Блейки, оказавшийся в затруднительном положении. Чтобы немного улучшить свою финансовую ситуацию, он неохотно соглашается сдать свой подвал в аренду таинственному незнакомцу, не подозревая, что тем самым он впустит в себя силу, гораздо более темную, чем он себе представлял.

Главные роли в фильме сыграли Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Американский психопат", "Антихрист", "Носферату"), Кори Хокинс ("Конг: Остров черепа", "Черный куклуслановец", сериал "Ходячие мертвецы") и Анна Диоп ("Мы", "Няня", сериал "Титаны").

Видео дня

Интересно, что изначально роль Чарльза Блейки должен был исполнять Джонатан Мейджорс ("Крид III", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", сериал "Локи"), однако после того, как его признали виновным в нападении и преследовании, актера уволили.

Сняла фильм Надя Латиф, для которой это полнометражный режиссерский дебют.

Сообщается, что фильм выйдет как в кинотеатрах, так и онлайн на Hulu и Disney+, однако точная дата релиза пока неизвестна.

Вас также могут заинтересовать новости: