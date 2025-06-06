По словам Игната, пока рано говорить, что стратегические самолеты РФ не могут наносить удары.

Сегодня ночью оккупанты массированно атаковали Украину различными средствами воздушного нападения, особенность была в том, что большинство дронов "ползло" на запад Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.. "Фактически еженедельно бьем рекорды по количеству применения средств воздушного нападения - сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования и большое количество ударных БПЛА... В общем 407 ударных беспилотников применили сегодня россияне по территории нашего государства", - рассказал он.

По словам Игната, установлено, что враг применил ночью 6 баллистических ракет, 38 крылатых ракет, из которых примерно три десятка уничтожено. Из более 400 дронов сбито около 200 единиц огневыми средствами и, по предварительным данным, еще 167 локационных потеряны.

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"Работали сегодня Силы обороны чрезвычайно напряженно. Атаковали они (россияне - УНИАН) с севера. Это Сумская, заходили из Харьковской, Черниговской областей и вся масса этих БПЛА шла ползучим наступлением к западным регионам нашего государства", - рассказал спикер.

По его словам, по ходу следования вражеские средства поражения уничтожались Противовоздушной обороной (ПВО) ВСУ, привлекались ракетные подразделения, системы радиоэлектронной борьбы и авиация. Как подчеркнул Игнат, западные самолеты F-16 и Mirage эффективно отработали ночью.

Представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что, по предварительным данным, российские самолеты стратегической авиации, в частности бомбардировщики Ту-95 запустили около 40 ракет с территории Саратовской области, над Каспийским морем.

"Говорить о том, что они не могут наносить удары - пока нельзя. Но их потенциал Служба безопасности существенно снизила", - отметил Игнат.

Он также рассказал, что россияне атаковали с разных направлений "...и юг, и восток, и север. Противник перегружает систему ПВО, применяет большое количество дронов-имитаторов для того, чтобы усложнить воздушную обстановку", - пояснил военный.

По его словам, ВСУ привлекли все имеющиеся средства сбивания и получили существенный результат. В то же время Игнат признал, что есть прямые попадания, определенные средства от падения сбитых вражеских средств поражения и подчеркнул, что "все сбить невозможно" на территории такой большой страны, как Украина.

Удар оккупантов по Украине

В ночь на 6 июня армия РФ осуществила комбинированную массированную атаку ракетами и дронами. В Киеве в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная, есть погибшие и раненые.

В Луцке повреждены жилые многоквартирные дома, коммерческие объекты и частные автомобили, в Тернополе произошли попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Среди погибших в Киеве - трое спасателей ГСЧС, которые работали под обстрелами, еще 9 чрезвычайников ранены. Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области. Всего, по данным Нацполиции, ранения получили ночью около четырех десятков украинцев.

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