Спецпосланник Трампа слегка изменил свою риторику в контексте операции СБУ против стратегической авиации России.

Смелое лидерство и дерзкие операции могут изменить "характер поля боя", считает спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Так он повторно прокомментировал удар по стратегической авиации, совершенный СБУ 1 июня. Хотя до этого заявлял, что этот момент увеличил риск эскалации.

"Это событие может стать функцией принуждения к миру, но обе стороны должны оставаться приверженными миссии президента Трампа - остановить убийства и положить конец войне", - подчеркнул он в своей публикации в X (Twitter).

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Ранее УНИАН сообщал, что действия Службы Безопасности Украины якобы разозлили Трампа. "Удары украинских беспилотников глубоко в России нанесли унизительный удар по Москве", - пишет журналист Джонатан Лемайр. Однако он также считает, что в Белом доме реакция была совсем противоположной радости — гнев.

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А вот журналисты Axios, со ссылкой на свои источники, заявляют о другой реакции. По их словам, Трампа наоборот был в восторге от этой атаки. "Он был на удивление молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией", - пишет СМИ.

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