Президент Украины заявил, что отсутствие давления на Россию - это соучастие в преступлениях оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью Россия запустила более 400 дронов и 40 ракет. Часть из этих средств украинским защитникам удалось сбить.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все", - сообщил президент.

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Как отметил Зеленский, всего сегодня Россия с целью нанесения воздушного удара запустила более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических.

"Ранены 49 человек. К сожалению, число может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Россия должна отвечать за это.

"Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - подчеркнул президент.

Что еще известно о массированном ударе России

Как сообщал УНИАН, во время ночного удара россиян в Киеве погибли спасатели. "Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - детализировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Сегодня ночью оккупанты массированно атаковали Украину различными средствами воздушного нападения, особенность была в том, что большинство дронов "ползло" на запад Украины.

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