Российские оппозиционеры хотят "вывести диалог на самый высокий уровень".

Российская оппозиция за кулисами ведет диалог с украинскими чиновниками, заявил в комментарии Politico российско-британский журналист, бывший политзаключенный Владимир Кара-Мурза. При этом он отметил, что эти обсуждения не являются "публичными".

"Мы хотели бы вывести это на самый высокий уровень", — добавил он, очевидно, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Еще один российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что ЕС может выступить посредником между демократическим движением России и правительством Украины.

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"Мы хотим начать этот диалог с Украиной", — сказал Яшин, заявив, что Зеленский выразил открытость для переговоров с ними. "Мы не враги Украине... и хотим сохранить ее независимость",

При этом, как отмечает Politico, хотя и Украина, и российсккая оппозиция являются ярыми противниками лидера России Владимира Путина, они в значительной степени избегают совместной работы.

"Киев с опаской относится к движению, опасаясь, что оно по-прежнему придерживается имперских взглядов на Украину и вторжение Кремля, включая аннексию Крыма в 2014 году", - отмечает издание.

Расколы между украинцами и российской оппозицией в основном касаются ответственности за войну. Многие в Украине считают российский народ ответственным за агрессию Москвы, в то время как российская оппозиция пытается продвигать идею о том, что это война Путина, в которой рядовые россияне страдают не меньше, чем украинцы.

Российская оппозиция - скандалы

Ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отказался от получения международной премии имени Сергея Магнитского. Он публично заявил о своем несогласии получать награду вместе с Юлией Навальной, женой известного российского оппозиционера. Причиной такого решения стала неоднозначная позиция Навальной относительно предоставления Украине западного оружия.

Напомним, Навальную раскритиковали за ее заявления о войне в Украине. В частности жена покойного российского оппозиционера заявила, что россияне тоже страдают от войны, и отказалась признавать поставки оружия для Украины правильным решением.

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