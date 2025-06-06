Сейчас в Черном море остается субмарина с "Калибрами".

Во время ночной комбинированной атаки по Украине российская армия запускала дроны со стороны Черного моря, а баллистику - из оккупированного Крыма. В то же время ракеты морского базирования типа "Калибр" они не задействовали.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, ночью они фиксировали рассредоточение российских военных кораблей - те выходили с базы в Новороссийске, а затем возвращались:

"Выходят, потому что жить хотят... Все прекрасно понимают, что могут получить ответ. Выходы с целью сохранения корабельно-катерного состава, вероятнее всего. Объяснить, почему посреди ночи корабли выходят из военной гавани, а потом туда сразу возвращаются, другим способом невозможно".

Также Плетенчук отметил, что военные корабли РФ не могут долго находиться в акватории Черного моря, потому что там их ожидает опасность в виде украинских морских дронов.

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Как уточнил спикер, российская субмарина с "Калибрами" и сейчас остается в акватории, но обычно они используются во время комбинированных атак РФ.

Обстрел Украины 6 июня

Как писал УНИАН, сегодня ночью российская оккупационная армия осуществила комбинированную массированную атаку ракетами и дронами по разным регионам Украины.

В частности, в Киеве в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, пути метрополитена.

Погибли трое спасателей, которые работали под обстрелами, многие чрезвычайники ранены, несколько мужчин находятся в тяжелом состоянии. Также пятеро спасателей травмированы на Тернопольщине во время тушения пожара, который произошел из-за российской атаки.

В Луцке повреждены жилые многоквартирные дома, коммерческие объекты и частные автомобили, в Тернополе - попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. В общем, ранения получили около четырех десятков украинцев.

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