Она отметила, что Путин хочет "только большей войны и всей Украины"

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс публично обратилась к отцу в соцсети Х после ракетно-дроновой атаки России по Украине.

"Шумная ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня странное ощущение, что русские не хотят мира", - написала Моббс.

Она также тегнула Келлога в заметке.

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В еще одном сообщении она отметила, что под атакой оказался не только Киев, но и многие другие украинские города.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные российские атаки на мирное население и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только большей войны и всей Украины", - добавила она.

Напомним, Меган Моббс является президентом RT Weatherman Foundation. Эта организация в начале войны создала логистический хаб на границе Украины с Румынией, через который Киеву поставляются лекарства, медицинские принадлежности и другая помощь более чем 70 благотворительным организациям и больницам.

Российская атака 6 июня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью Россия запустила более 400 дронов и 40 ракет. Часть из этих средств украинским защитникам удалось сбить, но к сожалению, не все. В результате удара известно уже о трех погибших и 49 раненых, однако их число может возрасти.

Все трое погибших - работники ГСЧС, которые погибли во время удара по Киеву.

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