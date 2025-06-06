Самым популярным в этом сегменте стал автомобиль Volkswagen Golf.

В мае автопарк нашей страны пополнили более 22 тысяч подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Такие данные приводит профильный портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с маем прошлого года, спрос на такие машины вырос на 14%.

Наиболее популярными в этом сегменте стали бензиновые авто (48%). Сразу за ними следуют электрические и дизельные автомобили с долей в 22% и 21%, соответственно.

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ТОП-10 подержанных авто из-за рубежа:

Volkswagen Golf - 1131 единица;

Renault Mégane - 815;

Škoda Octavia - 748;

Volkswagen Tiguan - 640;

Audi Q5 - 583;

Nissan Rogue - 562;

Tesla Model Y - 544;

Nissan LEAF - 515;

Volkswagen Passat - 471;

Tesla Model 3 - 467.

Отметим, что всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тысячи импортированных легковых авто с пробегом. Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

Подержанные автомобили - что говорят специалисты

Напомним, ранее эксперты назвали десять лучших кроссоверов с пробегом. Наиболее высоко специалисты оценили модель Volvo XC40. По их мнению, этот автомобиль может похвастаться стильным интерьером и большим набором систем безопасности. Также в десятку лучших кроссоверов попали такие модели, как Ford Puma, Kia Sportage, Peugeot 5008 и Audi Q7.

Кроме этого, недавно эксперты назвали несколько моделей подержанных авто, которые можно приобрести за относительно небольшие деньги. По их мнению, тем, кто ищет дешевый подержанный автомобиль, стоит обратить внимание на Vauxhall Corsa (Opel Corsa), Ford Focus, Volkswagen Golf, Toyota Aygo и Nissan Leaf.

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