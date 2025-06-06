Украинские аграрии завершают четвертую весеннюю посевную во время полномасштабной войны.

В Украине засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что позволило достичь уровня прошлого года. Самые высокие темпы сева в Полтавской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Сумской областях.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинские аграрии завершают четвертую весеннюю посевную во время полномасштабной войны.

"В целом засеянных площадей достаточно, чтобы обеспечить внутренние продовольственные потребности и сформировать экспортный потенциал", - отметил глава правительства.

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По словам премьер-министра, особенностью нынешнего сезона является увеличение площадей под яровой пшеницей, площадь посева которой по состоянию на сегодня составляет почти 220 тыс. га. Это обусловлено спросом со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров. Также засеяно 7,7 млн га технических культур, из которых преобладает подсолнечник - 4,9 млн га и соя 2,3 млн га.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль отметил, что в 2025 году Украина имеет хорошую тенденцию по росту средней цены стоимости агроэкспорта.

"Если 2024 год Украина закончила со средним показателем 315 долларов за тонну агроэкспорта, то уже в мае 2025 года мы имеем 432 доллара за тонну агроэкспорта. Это означает, что количество переработанной продукции в агроэкспорте увеличивается", - сообщил министр Коваль во время выступления в Верховной Раде, которое транслировалось нардепом Алексеем Гончаренко.

Урожай в Украине - последние новости

3 июня стало известно, что, согласно самым пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может уменьшиться на 10% до примерно 51 млн метрических тонн (по сравнению с 56,7 млн тонн) в 2024 году.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в мае сообщил, что украинские аграрии прошли экватор посевных работ, и урожай в этом году ожидается не меньше прошлогоднего. По его словам, Украина сможет обеспечить внутренний рынок и будет иметь достаточно ресурса, чтобы поставлять продовольствие в страны, где существует угроза голода.

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