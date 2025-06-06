Ведущий признался, что у негоесть несколько источников дохода.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник признался, что приносит ему заработок во время войны.

Мужчина отметил, что кроме работы на телевидении имеет еще несколько источников дохода. В частности, Григорий занимается преподавательской деятельностью, ведет корпоративы и зарабатывает на рекламе.

"Я преподаю в университете, но зарплаты преподавателя не хватает на коммуналку. Да, я скорее такой звездный мастер - появляюсь на своих авторских мастер-классах, но я работаю со студентами, у меня там есть свой курс, я болею и ищу детям работу, всегда с ними на связи. Преподаю "Мастерство диктора и ведущего". Также у меня корпоративная деятельность - я остаюсь востребованным человеком в корпоративном сегменте, веду мероприятия разные. И соцсети веду, у меня есть рекламные интеграции", - рассказал Решетник в интервью Мирославе Мандзюк.

Видео дня

Он также добавил, что проводит различные мастер-классы по ораторскому искусству и занимается озвучиванием проекта на СТБ. Все это он пытается совмещать, ведь у него большая семья.

"Если у тебя меньше проектов, то, конечно, ты можешь больше зарабатывать в ивент сфере, но если ты достойный ведущий, то и телевидение платит, ивент сфера платит. Сейчас вообще такая градация - очень сложно зарабатывать деньги и ключевое, что творческие люди зарабатывают деньги. Многие критикуют, но они честно и порядочно это делают", - подчеркнул Григорий.

Ведущая также спросила, сколько Решетник может заработать на корпоратив, отметив, что 10 лет назад цена его работы была 5 000 долларов. На это мужчина ответил так:

"Вот в этой цифре где-то и сейчас. Есть больше или меньше - это все зависит от ситуации. Но я все пока вывожу, могу сказать, что я горжусь собой".

Напомним, ранее Григорий Решетник раскрыл свою неожиданную мечту.

Вас также могут заинтересовать новости: