Важно понимать уже сейчас, обновится ли ваше устройство до новой версии ОС, или, возможно, настало время задуматься об апгрейде.

Не секрет, что компания Samsung уже вовсю тестирует свежую операционную систему One UI 8 на базе ОС Android 16. Стабильный релиз, по слухам, может состояться уже в июле.

С каждым крупным обновлением все больше устройств теряют поддержку свежих апдейтов. На основе доступности бета-версий портал Gizmochina составил список смартфонов серии Galaxy A, которые могут рассчитывать на обновление One UI 8. Среди них оказались:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Источник подчеркнул, что данный список не является финальным и компания может как пополнить, так и исключить из него некоторые модели. Владельцам других моделей стоит дождаться официального анонса, прежде чем думать о переходе на новый смартфон.

One UI 8 будет относительно небольшим обновлением по сравнению с One UI 7, но на этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали выпуск One UI 7, не ожидается. Samsung уже пообещала, что новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 поступят в продажу с One UI 8 "из коробки".

Совершенно точно обновление One UI 8 на базе Android 16 не придет на устройства Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

