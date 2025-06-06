15 смартфонов Samsung Galaxy A, которые получат Android 16: ищите свой / фото TechRadar

Не секрет, что компания Samsung уже вовсю тестирует свежую операционную систему One UI 8 на базе ОС Android 16. Стабильный релиз, по слухам, может состояться уже в июле.

С каждым крупным обновлением все больше устройств теряют поддержку свежих апдейтов. На основе доступности бета-версий портал Gizmochina составил список смартфонов серии Galaxy A, которые могут рассчитывать на обновление One UI 8. Среди них оказались:

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A16 (LTE/5G)
  • Galaxy A15 (LTE/5G)
  • Galaxy A06 (LTE/5G)

Источник подчеркнул, что данный список не является финальным и компания может как пополнить, так и исключить из него некоторые модели. Владельцам других моделей стоит дождаться официального анонса, прежде чем думать о переходе на новый смартфон.

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One UI 8 будет относительно небольшим обновлением по сравнению с One UI 7, но на этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали выпуск One UI 7, не ожидается. Samsung уже пообещала, что новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 поступят в продажу с One UI 8 "из коробки".

Совершенно точно обновление One UI 8 на базе Android 16 не придет на устройства Samsung, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

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