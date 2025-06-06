Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, а евро - 47,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 июня, подешевел на 5 копеек и в среднем составляет 41,75 гривни за доллар, то есть 100 долларов в банке можно приобрести за 4175 гривень. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 47,75 гривни за евро, таким образом, 100 евро стоят 4775 гривень. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,37 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,50 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 6 июня, составляет 103 367 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 285 569 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,38 грн за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

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