Было обезврежено 406 средств воздушного нападения.

В ночь на 6 июня (с 20:00 5 июня) российские оккупанты запустили по Украине 452 средства воздушного нападения - ракеты и беспилотники.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в частности, враг атаковал 407-ю ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - Россия и Гвардейское - Крым.

Кроме того, российские оккупанты запустили по Украине 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской областей России; 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем.

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Также захватчики атаковали двумя крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой в Крыму и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны", - сообщили в ВС ВСУ.

Речь идет о 199 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов), которые были сбиты огневыми средствами, 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Также сбиты 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локально потеряны); 30 крылатых ракет Х-101; 2 крылатые ракеты Искандер-К", - отмечается в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что на 13 локациях было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника, а падение сбитых (обломки) - на 19 локациях.

Атака по Украине 6 июня

Как сообщал УНИАН, ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что особенность ночной атаки врага 6 июня была в том, что большинство дронов "ползло" на запад Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Он заявил, что сейчас известно о 49 раненых и трех погибших - это работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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