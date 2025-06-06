Во время ночного удара россиян в Киеве погибли спасатели (фото)

Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине.

Трое спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погибли во время ликвидации последствий ночной атаки оккупантов на Киев. Еще 9 спасателей ранены.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в Telegram. "В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - детализировал Клименко.

Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем оказывается медицинская помощь.

Видео дня

"В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - уточнил Клименко.

В ГСЧС назвали имена погибших спасателей. "В этот день большая семья ГСЧС понесла невыразимую потерю. В результате страшной российской атаки погибли трое пожарных-спасателей: Павел Езгор, Даниил Скадин, Андрей Ременный", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве поделились, что россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. "Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда - в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись...", - написали в ГСЧС.

Удар по Украине

Этой ночью Россия осуществила комбинированную массированную атаку ракетами и дронами. В столице в результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная.

В Луцке повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

В Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

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