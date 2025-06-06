Российская пропаганда и президент США Дональд Трамп пытаются создать впечатление, что действия России вынуждены.

Ночной российский обстрел Украины ракетами и дронами стал тем, на что Россия сподобилась в ответ на успешную украинскую операцию "Паутина" по уничтожению вражеских самолетов. Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, считать ли сегодняшний ночной обстрел местью России за поражение ее самолетов.

"С одной стороны, да. В том смысле, что это то, на что они удосужились", - отметил Дикий.

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В то же время эксперт считает, что Украине ни в коем случае нельзя попадать в ловушку, в которую пытается ее загонять российская пропаганда и президент США Дональд Трамп.

"Они пробуют у нас создать впечатление, что удары России являются вроде как вынужденными. Вот мы там что-то делаем, не важно что именно... Более военного объекта, чем военный бомбардировщик, с которого нас бомбардируют - более военного объекта придумать невозможно. Конкретно бомбардировщик, с которого на нас летят ракеты. Но нас пытаются загнать в ловушку, что мы что-то России сделали, и она после этого конечно дает ответ, конечно она мстит", - сказал Дикий.

Как отмечает военный эксперт, сегодняшний ночной обстрел ничем не отличается от тех обстрелов, которые осуществляла Россия после того, как Украина выдвигала мирные инициативы.

Дикий сказал, что Украина сопротивляется и хочет выжить, остаться независимым государством, и Россия из-за этого начала убивать.

Операция Паутина

Как сообщал УНИАН, после успешной спецоперации СБУ "Паутина" по поражению 41 российского самолета на четырех аэродромах российский диктатор Владимир Путин пытается выдать себя за "жертву" несмотря на то, что из тех самолетов Россия регулярно обстреливала гражданское население и мирные города в Украине.

В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины посоветовали Путину "прекратить ныть".

Сегодня ночью Российские Федерация прибегла к массированному комбинированному обстрелу ракетами и дронами.

Трое спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) погибли во время ликвидации последствий ночной атаки оккупантов на Киев. Еще 9 спасателей ранены. Всего известно о почти 50 жертвах во многих регионах.

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