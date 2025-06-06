По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку на 50 Вт – быстрее, чем у Pixel и Samsung.

Актуальные iPhone поддерживают фирменную беспроводную зарядку Apple MagSafe с мощностью до 25 Вт. Однако, по всей видимости, в iPhone 17 этот показатель вырастет вдвое.

Регистрационные документы, обнаруженные изданием 91mobiles, указывают на подготовку Apple нового зарядного устройства MagSafe с поддержкой стандарта Qi 2.2. Этот стандарт позволяет заряжать гаджеты с мощностью до 50 Вт.

Быстрая беспроводная зарядка в iPhone наконец позволит догнать флагманы на Android – например, Xiaomi 15. И обогнать устройства Pixel и Samsung.

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Помимо высокой скорости, новый стандарт обещает меньшее тепловыделение и повышенную эффективность зарядки без потерь мощности. Ожидается, что новая технология Qi 2.2 будет работать со всеми iPhone, начиная с iPhone 11, но более старые модели будут заряжаться медленнее.

Apple пока не анонсировала новинки официально, однако их сертификация указывает на скорый запуск продаж. На сайте тайваньского регулятора NCC представлено два зарядных устройства – источник полагает, что они отличаются только длиной кабеля. Сейчас Apple предлагает MagSafe-зарядку с кабелем на 1 либо 2 метра.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, а уже в июне Apple представит следующую версию iOS. По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением за десятилетие. Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

По слухам, в новом поколении все телефоны предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

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