Ведущий также прокомментировал скандал вокруг актера.

Уже совсем скоро стартуют съемки 14 сезона романтического проекта "Холостяк", где участницы будут бороться за сердце актера Тараса Цымбалюка. А на днях ведущий шоу Григорий Решетник высказался о новом главном герое.

Он отметил, что все довольны выбором "холостяка" и он уже получает немало сообщений в сети от поклонниц актера.

"Тарас нравится всем! Просто обрывают, разрывают, моя счастливая жена говорит мне: "Супер Тарас. Все подружки говорят, что прекрасный выбор "холостяка". Красивый, талантливый, брутальный, харизматичный - вообще находка. Мне столько пишут в социальные сети, уже началась охота на "холостяка" и, поэтому команда угадала, команда не ошиблась", - отметил Решетник в интервью Мирославе Мандзюк.

Видео дня

Григорий также прокомментировал скандал с Тарасом относительно прослушивания российской музыки. Тогда соответствующее видео наделало немало шума в сети.

"Во-первых, я хочу, чтобы Тарас сам отвечал лично за свои действия, он человек взрослый. Но он, кажется, потом на следующий день как-то извинился, сделал пост. Это все восприняли и сказали: "Вау, большой респект", поэтому, возможно, гештальт закрыл после этого, он еще больше стал популярным среди зрителей, у него стало еще больше киноработ. То есть его любит аудитория, воспринимает. Видимо в глазах общества он компенсировал своей позицией, действиями, сборами и вообще своим поведением все те моменты, которые произошли у него в жизни. Кто-то до полномасштабного вторжения гастролировал в соседней стране, и кто-то где-то был, не только слушал, но и пел на русском и мы их также должны прощать, давать шанс - это наши люди, украинцы", - добавил ведущий.

Напомним, ранее украинский актер Андрей Исаенко высказался об участии Цимбалюка в шоу "Холостяк.

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