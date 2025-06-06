Более 9 миллиардов гривен направил Метинвест Ахметова на поддержку Украины

За более чем три года полномасштабной войны компания Метинвест направила на поддержку государства и его граждан 9,28 млрд грн. Из них 4,9 млрд грн - на нужды армии в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Об этом говорится в отчете, который компания опубликовала к своему 19-летию 6 июня.

Совместно с ВСУ Метинвест работает над созданием линий обороны: привлекает специалистов, предоставляет материалы и спецтехнику. На Донецком и Запорожском направлениях уже построено более 200 км фортификаций.

Один из приоритетов Метинвеста - поддержка ветеранов: по данным компании Korn Ferry, Группа является крупнейшим частным работодателем для защитников в Украине. Метинвест предлагает защитникам бесплатное переобучение, повышение квалификации, льготные условия поступления в горно-металлургический университет Метинвест Политехника. Кроме того, ветераны могут пройти физическую и психологическую реабилитацию за счет компании, а коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами. На программы адаптации ветеранов в 2025 году Метинвест планирует направить $550 тыс.

Также в начале вторжения в координации с Фондом Рината Ахметова Метинвест запустил работу гуманитарного проекта "Спасаем жизни", который уже помог около 516 тысячам мирных украинцев. Благодаря донорам и партнерам в Украину доставлено около 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой необходимости. Больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Среди важных направлений - физическое и психологическое восстановление военнослужащих и мирных жителей. Так, по программе протезирования, реабилитации и хирургии помощь получили почти 140 защитников и гражданских украинцев. А почти 2 670 пострадавших женщин и детей смогли улучшить свое ментальное здоровье.

Несмотря на потерю операционного контроля над активами в Мариуполе и Авдеевке и приостановку деятельности Покровской угольной группы, Метинвест остается крупнейшим экспортером Украины: в прошлом году компания начала производство 20 новых видов продукции. Также компания остается крупнейшим налогоплательщиком в ГМК Украины: в 2024 году она перечислила 19,8 млрд грн, а в первом квартале 2025 года в бюджет уплачено еще 4,4 млрд грн. А чтобы поддержать коллектив, с 1 апреля 2025 года Метинвест повысил зарплаты на производственных и сервисных предприятиях в Украине - до 20% в зависимости от категории.

"В этом году Метинвест отмечает 19 лет своей работы, более половины из которых прошло в условиях войны в Украине. Полномасштабное вторжение стало для компании самым тяжелым испытанием. Мы потеряли контроль над активами на оккупированных территориях, но не потеряли веру в страну. Поэтому продолжаем работать, адаптируясь к вызовам времени: обеспечиваем украинцев работой, платим налоги в бюджет, поддерживаем Силы обороны и пострадавших гражданских", - говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, Группа Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.