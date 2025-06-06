Россияне потеряли большое количество бомбардировщиков во время недавней украинской атаки.

Россияне обсуждают превращение самолетов типа Ту-214 и МС-21 в "мобилизационные ракетоносцы", которые смогут запускать крылатые ракеты вместо Ту-160 и Ту-95МС. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает Defense Express.

"Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии, это Ту-214 и МС-21. Второй вариант во многом хорош, но если мы хотим рассчитывать на хотя бы какой-то экспортный потенциал, то лучше его не милитаризировать", - пишет российский инженер-ракетостроитель Алексей Васильев.

На базе Ту-214 могут создать не только ракетоносец, но и самолет дальнего радиолокационного слежения, самолет противолодочной обороны, разведчик, танкер и, возможно, некоторые другие летательные аппараты.

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"И, получается, можно загрузить производство, иметь возможность выпускать несколько десятков бортов в год", - добавляет специалист.

В свою очередь Defense Express называет инициативу "абсурдной, но интересной". Среди главных проблем - мизерное количество построенных Ту-214 и очень низкие темпы производства самолетов этого типа.

"Всего до 2030 года должно быть изготовлено 70 самолетов Ту-214, но текущие темпы уже наглядно свидетельствуют о том, что этот план не будет выполнен", - говорят специалисты портала.

Другая сложность заключается в общей неприспособленности самолета к переноске тяжелого дальнобойного оружия (что неудивительно с учетом его типа). Иными словами, Ту-214 может быть очень проблематично превратить в носитель той же Х-101.

Атака на российские бомбардировщики

Напомним, первого июня Украина нанесла удар по нескольким военным аэродромам РФ. Аэродромы подверглись атаке FPV-дронами, провезенными в грузовиках к местам пуска.

В результате было уничтожено и повреждено большое количество российских самолетов, в частности, бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. Согласно официальному пресс-релизу СБУ, нанесенный РФ ущерб достигает 7 млрд долларов.

Как сообщалось, уничтоженные Ту-95МС готовили к удару по Украине - по крайней мере некоторые бомбардировщики успели снарядить ракетами.

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